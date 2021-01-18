Канцлер Германии Меркель призвала освободить Навального
Foto: AP/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального. "Российские власти поместили под стражу жертву попытки убийства с помощью химического оружия, а не злоумышленников", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 18 января. В связи с этим федеральное правительство призвало Москву немедленно освободить Навального, а также полностью разъяснить обстоятельства химатаки на российской территории.

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Между тем суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал россиянина до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания им сообщили лишь за несколько минут до его начала.

Возвращение Навального в Россию и задержание в Шереметьево

Алексея Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов после задержания.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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