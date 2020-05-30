Канцлер Германии призывает не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает сограждан к дальнейшей бдительности в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Без эффективных медикаментов и вакцины недопустимо всерьез говорить о том, что пандемия Covid-19 осталась в прошлом, заявила она в еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу, 30 мая.

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Глава правительства ФРГ также предостерегла от преуменьшения опасности. Изучение ситуации в более пострадавших соседних странах показывает, что именно легко могло произойти и в Германии, подчеркнула канцлер.

Федеративная Республика, экономика страны и чувство гражданской ответственности подверглись серьезному испытанию в последние 4 месяца, добавила Меркель. "До сих пор мы успешно выдерживали его", - отметила она, поблагодарив сограждан за проявленные осторожность и благоразумие.

Канцлер не обошла стороной тему ослабления карантинных мер. "Я надеюсь, что мы сможем сделать дальнейшие шаги и при этом не вызвать новые заражения", - заявила она. "Это может удаться, если мы сохраним храбрость и бдительность ", - подчеркнула глава германского правительства.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,9 млн жителей планеты, а свыше 365 000 человек скончались от последствий заболевания Covid-19. Больше всего заражений (1,7 млн случаев) и летальных исходов (свыше 100 000) - в США. В Германии по состоянию на утро 30 мая вирус выявлен у 181 196 человек, 8489 больных с Covid-19 скончались.