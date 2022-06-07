Канцлер Германии: Путин достиг лишь того, что западные союзники объединились еще больше

Запад не согласится с диктуемыми Россией условиями перемирия, она должна будет вывести свою армию из Украины, заявил в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Мы действительно не согласимся с диктуемым Россией миром, мы такого мира не признаем. Из-за этого нам очень важно и очевидно, что результатом этой военной ситуации будет то, что Россия должна будет вывести свои вооруженные силы и Украина защитит свою независимость", — заявил он во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе.

Канцлер отметил, что президент России Владимир Путин военной агрессией достиг лишь того, что западные союзники объединились еще больше.

"Чего достиг Путин, так это того, что страны НАТО еще более сплотились, НАТО еще больше усиливает свою мощь, мы укрепляем восточный фланг НАТО у Балтийского моря, а Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО. Вот чего достиг Путин своей военной агрессией — мы становимся еще сильнее", — отметил канцлер Германии.

Шольц также заявил, что результат будет и у введенных против России санкций, и они отбросят экономику России на десятилетия назад.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в свою очередь, что Путин начнет говорить о мире, когда поймет, что проигрывает.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что усилия Запада "сохранить лицо России" трудно понять, так как "тогда мы ведем себя непоследовательно по отношению к самим себе".

"Говоря, что должен быть решительный и единый ответ на агрессию России, мы сами пытаемся через заднюю дверь попасть к Путину, говорить с ним, убеждать, просить его, и, таким образом, словно легитимизируем его", — отметил Науседа, отвечая на вопрос о попытках лидеров Запада разговаривать с президентом России.