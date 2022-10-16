Карантин из-за Covid-19 не привел к бэби-буму в Европе: худшие - Литва и Украина

В начале 2021 года, во время первого карантина в Европе, объявленного из-за пандемии коронавируса, было зачато меньше детей, чем за тот же период предыдущего года, пишет в журнале Human Reproduction специалист в области акушерства Лео Помарас из университета Лозанны.

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В ходе исследования ученые сравнивали число рождений в январе 2021 года со средними показателями января 2018 и 2019 годов. Из 24 стран больше всего новорожденных появилось на свет только в Финляндии и Дании.

Тогда как число рождений через девять месяцев после апогея первого карантина в 24-х странах Европы уменьшилось в среднем на 14%. Повлияли на результаты прежде всего 13 стран, в которых число рождений уменьшилось на 12-28 процентов.

Особенно сильно число рождений в январе 2021 года уменьшилось в Литве (на 28,1%), Украине (на 24,4%) и Испании (на 23,5%), а также в Италии, Португалии и во Франции, сообщает литовский Delfi.

Коронавирусные меры в каждой стране были разными, но практически везде был введен карантин, то есть ограничена социальная жизнь. Карантин не был объявлен только в Швеции.

"Чем дольше продолжался карантин, тем меньше женщин забеременели – даже в тех странах, на которые пандемия повлияла не очень сильно", - отмечает Лео Помарас.

Ученый делает вывод: "Такие меры, как соблюдение расстояния и уменьшение контактов, страх, связанный с возбудителем болезни, а также социальный и экономический кризис могли быть косвенными факторами, сыгравшими роль при принятии парами решения о беременности".

Примерно через девять месяцев после окончания первого карантина, то есть в марте 2021 года, число рождений в среднем во всех странах Европы несколько превысило допандемический уровень.