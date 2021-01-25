Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта
Foto: AP/Scanpix/LETA

С целью сокращения распространения Covid-19 комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный в стране карантин до начала марта.

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"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

В данный момент в Литве запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания.

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LETA

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