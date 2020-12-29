Карину Цуркан приговорили в России к 15 годам по делу о шпионаже
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Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии.

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Государственное обвинение просило для Цуркан 18 лет колонии общего режима.

Сторона защиты Цуркан просила суд полностью оправдать ее.

Суд занял сторону обвинения. Наряду с лишением свободы, которое по приговору Цуркан будет отбывать в колонии общего режима, суд обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей (7 млн 280 тыс. 179 евро).

Дело Цуркан слушала коллегия из трех судей в закрытом режиме, поскольку материалы маркированы грифом "секретно".

Адвокаты подсудимой заявили, что не согласны с приговором и обжалуют его. "В советское время был такой анекдот. Народного судью спрашивают: могли бы вы посадить невиновного человека? Судья отвечает: нет, я ему дам условно. Выходит, традиция назначать невиновным условное наказание канула в лету. Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен", — заявил Интерфаксу адвокат Иван Павлов.

По словам Павлова, его подзащитная не рассчитывает, что будет рассмотрен вопрос ее обмена на осужденного за рубежом россиянина.

"Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет", — цитирует адвоката агентство.

В чем обвиняют Цуркан?

Летом 2018 года Цуркан задержали и предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

По версии следствия, в 2015 году она передала молдавским спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов, который содержит гостайну. Следствие считает, что молдавские спецслужбы завербовали Цуркан еще в 2004 году.

Цуркан вину не признает. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности.

16 января 2020 года Первый апелляционный суд постановил освободить Цуркан из СИЗО, однако через 23 дня это решение отменил Второй кассационный суд, и женщину снова взяли под стражу.

Цуркан работала в "Интер РАО" с 2005 года. В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", а затем дивизион "Европа". С 2012 года она стала членом правления компании.

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