"Катастрофа, которая имеет фамилию". Что известно об украинском ударе по зданию ПТУ в Макеевке

В Макеевке, находящейся на территории аннексированной Россией Донецкой области Украины, под обстрел попало здание ПТУ, где располагались российские мобилизованные. По неподтвержденным данным, там могли погибнуть десятки, если не сотни, человек. Местные пророссийские власти сообщили лишь о более чем 15 раненых, но российские "патриотические" блогеры пишут, что все может быть гораздо хуже.

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Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих.

В соцсетях распространяется видео первых минут после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, как утверждается, по расположению мобилизованных в Макеевке. Из видео можно предположить, что здание ПТУ уничтожено полностью.

В украинских СМИ утверждается, что погибли несколько сотен российских солдат (по последним сообщениям, около 300).

В условиях войны Би-би-си не может получить независимое подтверждение этим цифрам, но если они верны, то, как подчеркивает корреспондент Би-би-си в Киеве, это можно назвать одной из самых смертоносных атак украинской армии в развязанной Россией войне.

Российская армия в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января продолжала наносить воздушные удары по Киеву и другим украинским городам и энергетической инфраструктуре Украины — в том числе с использованием иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Дома прыгали"

Поздно вечером 1 января в украинских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по объекту в Макеевке, где располагались мобилизованные российские солдаты.

Украинские медиа писали об этом со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ, где утверждалось следующее: в новогоднюю ночь в Макеевке убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных, размещенных в здании профтехучилища №19.

Источник агентства Рейтер в Донецкой области, попросивший об анонимности, подтвердил, что удар был нанесен по месту, где были размещены мобилизованные, и заявил, что, по его информации, пока известно о менее чем 100 погибших. По словам источника, украинские цифры погибших при ударе по зданию ПТУ "сильно преувеличены". Кроме того, ему известно о 58 раненых.

С российской стороны не было официального подтверждения ни самого удара, ни такого количества жертв.

В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области Украины здание ПТУ попало под удар.

Там находились военные из РФ. По данным ВСУ, погибли около 400 человек. pic.twitter.com/oBPGT87KP5 — bbcrussian (@bbcrussian) January 2, 2023

В новогоднюю ночь российские информагентства ТАСС и РИА Новости сообщали о массированных обстрелах западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки, находящейся в контролируемой Россией части Донецкой области.

В половину третьего утра 1 января агентство ТАСС написало (со ссылкой на представителей ДНР), что в Макеевке более 15 человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ.

Представитель самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что удар был нанесен в новогоднюю ночь в 00:01 по местному времени и украинская армия применила американскую РСЗО HIMARS. "Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия, — написал он. — Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны".

В соцсетях появилось видео — предположительно, из Макеевки, — по которому можно понять, что от здания ПТУ практически ничего не осталось. Публикуются также снимки, которые якобы доказывают, что здание полностью разрушено ракетным ударом. Местные жители пишут в соцсетях: "Я в 5ти минутах отсюда живу… дома прыгали, было 3 вначале, а потом 4-й прилет самый мощный, три сбили четвертый лег(((".

В сводке Генштаба ВСУ конкретный удар по объекту в Макеевке не упоминался. Минобороны России не комментировало информацию об ударе по ПТУ в Макеевке, заявив лишь в одной из сводок о перехвате нескольких HIMARS. Российское телевидение, контролируемое государством, тоже не упоминало в своих военных репортажах произошедшее в Макеевке.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить и подтвердить сообщения воюющих сторон.

Значительная часть Донецкой области находится под контролем пророссийских сил с 2014 года, когда поддерживаемые РФ сепаратисты провозгласили ее "Донецкой народной республикой". Область была аннексирована Россией в 2022 году после сфальсифицированного референдума.

Российские военкоры и милитаристские блогеры возмущены

Российские "патриотические" телеграм-каналы активно обсуждают сообщения о большом числе погибших при ударе по базе мобилизованных в Макеевке.

С одной стороны, они пытаются преуменьшить масштабы случившегося, но с другой — выражают возмущение действиями командования, разместившего личный состав в здании ПТУ (которое, как утверждают некоторые, к тому же использовалось в качестве склада боеприпасов).

По неподтвержденной информации, в здании ПТУ №19 располагались мобилизованные из Саратовской области (по другим, также неподтвержденным, данным — из Самарской). По данным телеграм-канала "Romanov Лайт", речь идет о десятках погибших: "И еще там была детонация боекомплекта. Отсюда такие разрушения".

Расследовательский телеграм-канал "Агентство. Новости" цитирует военного блогера Бориса Рожина, который пишет о "существенном количестве убитых и раненых". Репортер ВГТРК Александр Сладков, которого также упоминает "Агентство", не располагает точной информацией о числе погибших и раненых, но, по его информации, говорят о большом числе потерь.

Что касается цифры в 600 погибших, которую поначалу называли в украинских телеграм-каналах, то это "украинская дезинформация", утверждает телеграм-канал "МИГ России".

Российский тележурналист Андрей Медведев написал в своем телеграм-канале: "На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего — опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу".

"Почему было принято решение о именно таком размещении личного состава? Кем было принято? — возмущается он. — Из ситуации в Макеевке надо сделать самые жесткие выводы".

Популярный военный блогер, пишущий под именем "Владлен Татарский", раздраженно отмечает: "Трагедии с десятками погибших не учат этих дебилов с дипломами военных училищ и академий".

Другой комментатор, Евгений Норин, пишет еще резче: "Трагедия в Макеевке — это преступление. И нет, не украинское. Это катастрофа, которая имеет некую, неизвестную широкой публике, фамилию, имя и отчество. И это тело должно понести наказание по итогам расследования".

Анонимный милитаристский телеграм-канал "Старше Эдды" называет случившееся в Макеевке "чудовищной некомпетентностью" и "самым настоящим преступлением до сих пор живущих непонятно в каком мире больших военоначальников (так в оригинале — Би-би-си), размещающих личный состав под удар Химарса".

Около полудня 2 января удар по зданию в Макеевке прокомментировал бывший полевой командир самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), которого Украина считает военным преступником, а Нидерланды обвиняют по делу о крушении пассажирского "Боинга" под Донецком.

По его мнению, "объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки".

И далее он пишет: "По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами)". "В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)", — утверждает он.