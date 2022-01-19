Кая Каллас: Эстония в чрезвычайном порядке выделит на гособорону 380 миллионов евро

В ближайшие годы Эстония в чрезвычайном порядке на 380 миллионов евро повысит свои расходы на гособорону, чтобы иметь возможность быстрее и эффективнее действовать как против военных, так и против гибридных угроз. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), выступившая в среду перед Рийгикогу с политическим заявлением.

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Как пишет rus.postimees, по словам Каллас, неделю назад она дала министрам задание составить предложения по ускоренной реализации плана развития национальной обороны, который вчера обсуждался в правительственном кабинете.

380 миллионов евро, по словам Каллас, увеличат возможности быстрого реагирования Сил обороны, а значительная часть дополнительного финансирования пойдет на пополнение запасов, включая закупку основных боеприпасов.

Значительная часть суммы уйдет на невоенные разработки. Кроме того, будут усилены возможности управления Министерства внутренних дел по выявлению угроз и быстрому реагированию на них, усилены пограничная служба, защита населения, а также улучшены решения для безопасной связи дипломатической службы.