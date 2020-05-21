Кембриджский университет отменил все очные лекции до 2021 года

Кембриджский университет стал первым в Британии, отменившим все очные лекции в будущем учебном году из-за коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление учебного заведения.

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Как говорится в заявлении, лекции отменены из-за "возможной необходимости дальнейшего социального дистанцирования".

Кембридж планирует проводить лекции в интернете, а также рассматривает возможность продолжить обучение в очном формате небольшими группами при соблюдении санитарных требований. В университете отметили, что решение об отмене обучения может быть пересмотрено при изменении эпидемиологической обстановки или иных рекомендациях правительства Великобритании.