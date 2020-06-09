Кэтрин Салливан вошла в историю как космонавт. Теперь она побывала на дне Марианской впадины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Бывший астронавт NASA Кэтрин Салливан стала первой женщиной, которой удалось достичь Бездны Челленджера — самой глубокой точки Мирового океана, расположенной в Марианской впадине, сообщает "Медуза" со ссылкой на New York Times.

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Сообщается, что 68-летняя Салливан совершила погружение вместе с 54-летним бизнесменом и исследователем Виктором Весково. Они опустились на глубину 10 915 метров и пробыли на ней около полутора часов.

Кэтрин Салливан — военный океанограф резерва ВМС США в звании капитан. В прошлом она поучаствовала в трех космических миссиях и в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. В 1993 году была назначена руководителем исследовательских работ в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы.

За всю историю в Бездну Челленджера опускались всего восемь человек. Одним из них в 2012 году стал голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.

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