Кэтрин Салливан вошла в историю как космонавт. Теперь она побывала на дне Марианской впадины

Бывший астронавт NASA Кэтрин Салливан стала первой женщиной, которой удалось достичь Бездны Челленджера — самой глубокой точки Мирового океана, расположенной в Марианской впадине, сообщает "Медуза" со ссылкой на New York Times.

Сообщается, что 68-летняя Салливан совершила погружение вместе с 54-летним бизнесменом и исследователем Виктором Весково. Они опустились на глубину 10 915 метров и пробыли на ней около полутора часов.

Кэтрин Салливан — военный океанограф резерва ВМС США в звании капитан. В прошлом она поучаствовала в трех космических миссиях и в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. В 1993 году была назначена руководителем исследовательских работ в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы.

За всю историю в Бездну Челленджера опускались всего восемь человек. Одним из них в 2012 году стал голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.

What a way to kick off #WorldOceansDay Dr. Kathy Sullivan becomes 1st woman to Challenger Deep & then connects to the @Space_Station Private companies leading the way in next generation of exploration @SpaceX @tritonsubs @CaladanOceanic https://t.co/U4NMc8iLa1

Photo:E. Alvarez pic.twitter.com/7nhqtUBKoY