"Кибератака ГРУ". Грузия, США и Британия обвинили Россию в нападении на грузинские сайты

Министерства иностранных дел Великобритании, США и Грузии обвинили разведывательное подразделение российских вооруженных сил, известное как ГРУ, в масштабной кибератаке на грузинские интернет-сайты, в том числе администрации президента страны, правительства, судов и телеканалов.

Москва устами замминистра иностранных дел Андрея Руденко отрицает свою вину. "Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде", - сказал Руденко агентству РИА Новости.

Волна хакерских нападений на грузинские госучреждения и СМИ произошла 28 октября 2019 года. Вещание нескольких телеканалов было прервано, правительственные сервера были заблокированы, оказалась парализованной работа нескольких общественных учреждений.

Во многих случаях главные страницы веб-сайтов были заменены фотографией бывшего президента страны Михаила Саакашвили с подписью на английском языке "I'll be back" ("я вернусь").

"Кибератака была направлена против национальной безопасности Грузии", - говорится в заявлении МИД Грузии. Тбилиси считает, что российские хакеры по указанию российского командования намеренно пытались парализовать деятельность множества учреждений, вызвать панику среди людей и таким образом навредить грузинским гражданам.

Вашингтон и Лондон сделали свои заявления одновременно с МИД Грузиии - и также возложили ответственность за нападения на Москву.

Госсекретарь США Майк Помпео прямо обвинил в кибератаке на Грузию главное управление российского генштаба и конкретно воинскую часть номер 74455, известную также как Sandstorm ("Песчаная буря").

К этому же подразделению, расположенному к северу от Москвы, приписаны трое из 12 российских офицеров, которым США заочно предъявили обвинения в хакерских нападениях накануне президентских выборов 2016 года.

Британский Форин-офис также осудил действия российской военной разведки, направленные против Грузии. "Британия, Грузия и иностранные партнеры выявили, что ГРУ - российская военная разведка - несет ответственность за ряд значительных кибератак против Грузии в прошлом году", - гласит заявление британского внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал действия хакеров ГРУ наглыми и безрассудными.

Британский национальный центр кибербезопасности отмечает, что спецслужбы смогли с вероятностью более 95% определить, что именно ГРУ стояло за кибернападениями на Грузию в октябре 2019 года.

Администрация президента Грузии заявила, что 28 октября 2019 года Россия прямо атаковала "суверенитет и национальную безопасность страны, попытавшись парализовать деятельность государственных институтов". "Эта кибератака - грубое нарушение международных норм Россией и явное проявление гибридной войны в отношении Грузии", - отмечается в заявлении.