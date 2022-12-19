Киев атаковали дроны-камикадзе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ночь на 19 декабря Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города. Воздушная тревога длилась более трех часов, сообщает Meduza.io.

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По данным главы городской военной администрации Сергея Попко, в воздушном пространстве над Киевом были зафиксированы более двух десятков иранских беспилотников Shahed. Средства ПВО сбили около 15 дронов. В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры.

В городе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

В областной администрации также сообщают о повреждении частных домов в ходе атаки. По предварительным данным, два человека пострадали.

  • С начала октября Минобороны РФ наносит регулярные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В атаках также бывают задействованы беспилотники, которые Россия закупает у Ирана.
  • 17 октября в результате атаки дронов на Киев был разрушен жилой дом, погибли несколько мирных жителей.
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