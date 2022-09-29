Киев обвинил росгвардейцев в расстреле мирных жителей

Сотрудники Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края 25 февраля более шести часов обстреливали машины мирных жителей под Гостомелем после неудачной попытки прорваться в Киев — такое заявление с приложенной видеозаписью произошедшего в среду, 28 сентября, опубликовали СБУ, прокуратура Киева и Национальная полиция Украины.

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Согласно версии ведомств, сотрудники подразделений Росгвардии из Кемерово и Новокузнецка, а также ОМОНа по Красноярскому краю, "не выполнив боевое задание по захвату Киева, отступили и заняли позиции в поселке Гостомель", в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской. После этого сотрудники российских ведомств "более шести часов обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались покинуть зону боевых действий". Ведомства указывают разное количество погибших и пострадавших в результате продолжительных обстрелов — от 5 до 11 убитых и от 6 до 15 раненых. По данным ведомств, среди погибших был один гражданин РФ, живший в Гостомеле, а среди пострадавших — гражданин Германии.

До 128 пулевых отверстий в одной машине

В опубликованном ведомствами видеоролике с места происшествия запечатлены люди в военной форме и армейский транспорт — в том числе БТР, помеченный литерой V, припаркованный в лесном массиве неподалеку от проезжей части. В некоторых случаях обстрел гражданских машин велся именно с бронетранспортера, как минимум один такой — обстрел ВАЗ 2106 — показан на видео. Полиция указывает, что минимальное число пулевых отверстий в обстрелянных машинах — 38, а самое большое — 128.

Прокуратура указывает, что к 28 сентября идентифицированы как минимум пятеро сотрудников российских ведомств, участвовавших в обстреле — командир ОМОН по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, замначальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский и сотрудники ОМОНа Алексей Малахаев и Никита Гадалов.

Всем им заочно предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Росгвардия скрывала данные о своих операциях в Украине

Сотрудники Росгвардии участвовали в военном вторжении России в Украину с самого начала боевых действий — они были переброшены к границам страны в начале февраля. Однако информацию о том, какие конкретно задачи выполняли росгвардейцы в Украине, ведомство поначалу скрывало — так, суд в Краснодарском крае засекретил дело трех бывших росгвардейцев, уволенных из-за отказа воевать против Украины.

Российская армия оставила множество разрушений на "киевском направлении"

После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей в апреле, на ранее оккупированных ими территориях нашли свидетельства большого количества совершенных военных преступлений. Одним из самых известных таких мест стал город Буча в Киевской области, на фотографиях из которого, сделанных сразу после отступления войск РФ, запечатлены тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявлял, что лишь в первые дни после возвращения города под контроль Украины на улицах Бучи было обнаружено как минимум 400 жертв, а убит был "каждый пятый житель города", оставшийся в нем после начала войны.