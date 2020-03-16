Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

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С 17 марта в Киеве максимально ограничиваются передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Также закрываются заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды. Не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.