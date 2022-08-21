Киев отвергает причастность к гибели дочери идеолога "русского мира" Дугина

В Офисе президента Украины прокомментировали случившийся накануне вечером в Подмосковье взрыв автомобиля, в котором погибла дочь российского философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина.

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"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.

Согласно некоторым данным, целью нападения, вероятно, был сам Дугин, который в последний момент решил поехать на другой машине, а не с дочерью за рулем, как обычно.

Представитель Офиса украинского президента прогнозирует, что этот инцидент будет использован российскими властями для усиления идеологического и информационного давления на собственное общество в целях повышения градуса ненависти к Украине, а также радикализации внутреннего идеологического пространства.

Ведущие российские пропагандисты - в частности Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, реагируя на смерть Дарьи Дугиной, уже потребовали возмездия для Украины.