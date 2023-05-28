Киев перед Днем города подвергся новой атаке беспилотников. Что известно
Foto: Reuters/Scanpix/ LETA

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина.

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По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты.

"В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область, и южного - Краснодарский край. Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54", - говорилось в сообщении.

Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная атака дронами на столицу Украины с начала полномасштабного вторжения.

"14-я воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами Shahed", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

В воскресенье Киев отмечает день города в годовщину своего основания (официально городу исполнился 1541 год). В этот день проходят ярмарки и концерты, планы были и в этом году, но в меньшем масштабе. "История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян", - написал в своем телеграм-канале на фоне атаки глава офиса президента Андрей Ермак.

Очевидцы рассказали Reuters, что во время воздушной тревоги, которая началась вскоре после полуночи, некоторые жители Киева стояли на балконах, и некоторые из них выкрикивали оскорбления в адрес президента России и лозунги "Слава ПВО". После шести утра воздушную тревогу в Киеве отменили.

Минобороны России не комментировала новый массированный воздушный удар, Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

В преддверии ожидаемого украинского контрнаступления Россия в мае усилила ракетные удары и атаки беспилотников. Были повреждены несколько зданий.

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BBC News Русская служба:

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