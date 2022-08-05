Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде

Правозащитная организация Amnesty International 4 августа выпустила доклад под названием "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей". В нем говорится, что украинские военнослужащие используют гражданские объекты и тем самым превращают их в военные цели. В Киеве отчет Amnesty раскритиковали многие, в том числе президент Владимир Зеленский и даже местный офис самой правозащитной организации.

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В Москве же этот документ пригодился пропаганде, которая с начала войны убеждает россиян, что украинские военные якобы пользуются мирными гражданами как "живым щитом". "Медуза" исследовала реакции на самый резонансный военный отчет правозащитников.

О чем говорится в докладе Amnesty?

С начала полномасштабной войны в Украине Amnesty собирает сведения о военных преступлениях и ущербе для мирного населения. Организация выпускала отчеты о применении неизбирательного оружия для атак на украинские города, внесудебных казнях при оккупации Киевской области, ударе по драматическому театру в Мариуполе. Главными действующими лицами в этих отчетах были российские военные, а их действия Amnesty оценивала как военные преступления.

Новый отчет посвящен действиям украинских войск. Представители Amnesty с апреля по июль опрашивали жителей Донбасса, Харьковской и Николаевской областей и пришли к выводу, что по меньшей мере в 19 городах и селах этих регионов ВСУ вели обстрелы из жилых районов и обустраивали базы в гражданских объектах, включая больницы и учебные заведения. Ссылаясь на свои данные, Amnesty утверждает, что военные при этом не просили гражданских из близлежащих домов эвакуироваться и не помогали им в этом.

Такая практика нарушает законы войны и нормы международного гуманитарного права, но "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки", подчеркивается в отчете. В некоторых гражданских объектах, атаки на которые Amnesty задокументировала и расценила как военные преступления России, не было украинских войск, добавила организация.

Подробный пересказ отчета Amnesty можно прочитать тут.

Как докладом Amnesty International воспользовались прокремлевские СМИ?

Доклад Amnesty, чей русскоязычный сайт заблокирован в России с 11 марта 2022 года, 4 августа стал одной из главных новостей в российских СМИ и попал в топ "Яндекс.Новостей", куда не допущены независимые медиа. "Медуза" оценила освещение документа в не заблокированных в РФ медиа, которые с оговорками можно разделить на три категории (в каждой мы выбрали несколько примеров):

Государственные СМИ (ТАСС, РИА Новости)

Формально независимые и нейтральные, но подчиняющиеся требованиям военной цензуры и негласно взаимодействующие с властями (так называемый "белый список „Яндекса"", куда входят РБК, "Коммерсант", "Ведомости" и другие издания; при этом "Ведомости" выход доклада вообще проигнорировали)

Формально независимые, но провластные ("Комсомольская правда")

Все эти СМИ, с небольшими нюансами, сфокусировались только на той части доклада, которая прямо обвиняет Украину и ее вооруженные силы в нарушении международных норм гуманитарного права. Когда речь шла об ударах по занятым ВСУ объектам в населенных пунктах, при которых гибли мирные жители, эти издания умалчивали, что удары наносили именно российские войска.

Некоторые тезисы Amnesty International были полностью проигнорированы — например, о том, что нарушения украинской армией международного гуманитарного права не оправдывают обстрелы со стороны России, от которых страдает и гибнет мирное население Украины.

Как на доклад отреагировали украинские власти?



"Не хочу давать оценку Amnesty International как организации. Но заявление они сделали абсурдное и оскорбительное. <…> Может, это неудачный подбор слов или, может быть, неудачные акценты. Но эти заявления звучат как неуважение к ВСУ и к нам — украинцам", — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Amnesty в "создании фальшивого баланса между злодеем и жертвой". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что заявления о нарушениях со стороны ВСУ "носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. "Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", — сказала она. Министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что Украина не позволит "поносить нашу армию, наших защитников".

Президент Украны Владимир Зеленский заявил об "аморальной избирательности" Amnesty: "Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. <…> И отчетов об этом почему-то нет. <…> Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам".

Как доклад оценили украинские журналисты и правозащитники?



Amnesty раскритиковали не только власти Украины, но и многие представители украинского медийного и правозащитного сообщества. Как и чиновники, они обвинили организацию в том, что она приравнивает обороняющуюся сторону к нападающей.

"У украинских военных есть боевая задача удержать населенный пункт. А какое право преступники имели захватывать этот населенный пункт? Фактически первая ответственность за то, что это преступление совершено, лежит на Российской Федерации, начавшей войну", — заявил глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Он также отметил, что в отчете нет данных об использовании гражданских объектов на оккупированных территориях Украины.

Журналистка Наталья Гуменюк подчеркнула, что при необходимости военные имеют право занимать позиции в городе, предупредив гражданских. Она добавила, что, исходя из ее наблюдений и опыта общения с военными и мирными жителями, ВСУ стараются не подвергать угрозе гражданских. Гуменюк также напомнила о понятии "чрезмерной силы": "Если даже на каком-то заводе / элеваторе было несколько украинских военных, все равно преступно нацеливать ракеты в это место, если большое количество гражданских вокруг может пострадать".

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра имени Разумкова Алексей Мельник назвал форму подачи информации в отчете Amnesty "очень удобной для российских нарративов". О том, что отчет играет на руку российской пропаганде, говорили и украинские власти.



Что говорят о докладе другие эксперты?



Бойд ван Дейк — историк, исследователь Мельбурнского университета, автор книги о создании Женевских конвенций — опубликовал в твиттере тред с разбором критики в адрес Amnesty. Самым важным аргументом критиков он назвал аргумент о том, что несправедливо сравнивать относительно небольшие нарушения со стороны войск Украины, которая защищается, с массовыми нарушениями со стороны России, которая нападает.

По словам историка, вопрос о том, должны ли жертвы агрессии строго следовать международному гуманитарному праву, — спорный. Он был таковым еще в период создания Женевских конвенций (приняты в 1949 году). Интересно, что тогда СССР выступал против идеи о том, что международное гуманитарное право в равной степени применимо ко всем сторонам, отметил ван Дейк.

"С аналитической и нормативной точки зрения было бы лучше охватить все богатство истории международного гуманитарного права, а не оформлять ее как сборник кодов с жесткими ограничениями для тех, кто борется с агрессией или геноцидом, как в отчете Amnesty", — заявил он.

В отчете действия украинских военных названы нарушением законов войны. Однако не все такие нарушения являются военными преступлениями. В частности, использование гражданского населения в качестве живого щита — военное преступление, тогда как занятие военными пустого гражданского здания — нет, пояснил "Медузе" глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев. По его словам, за военные преступления напрямую предполагается международное судебное преследование, а нарушение законов и обычаев войны может преследоваться в ином порядке — например, как нарушение договоров о правах человека или норм национального права конкретной страны.



Что на все это отвечают в самой Amnesty?



Украинский офис организации заявил, что не участвовал в подготовке отчета. Сотрудники Amnesty в Украине выступали против публикации доклада в нынешнем виде, считая его однобоким и неполным. Когда стало понятно, что документ все же не изменится, они отказались переводить его на украинский и публиковать на своей версии сайта Amnesty, рассказала директор местного офиса организации Оксана Покальчук.

"Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине — все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи, как это должно было быть. Тем не менее, со всеми упомянутыми явлениями мы сражались до последнего", — заявила Покальчук,

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, занявшая этот пост немногим более года назад, обвинила в атаке на организацию "толпы украинских и российских троллей в социальных сетях". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией, искажением информации, — заявила она. — Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов".