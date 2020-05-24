Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Материал о данном заседании Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая, передает РИА "Новости".

По сообщению ЦТАК, совещание было посвящено обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики".

Сообщается, что участники заседания предложили новую стратегию для усиления ядерного сдерживания, однако в чем именно она заключается, не уточняется. Также "были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии", пишет ЦТАК.

Агентство сопроводило статью фотографией вождя, где он сидит в президиуме на фоне флагов ТПК.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая.

Напомним, перед участием в открытии завода удобрений первого мая сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись в течение 20 дней.

За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти, но на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым.

6 мая Государственная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что долгое отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына связано с необходимостью уладить внутренние дела, а также в связи с эпидемиологической ситуацией. В ведомстве уверены, что хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, Ким Чен Ыну не проводили. Тогда контролировать состояние здоровья главы КНДР должны были бы около 4-5 недель, полагают в разведке.