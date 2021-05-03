Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

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"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — указано в сообщении ведомства.

Как отмечает служба, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру территорий, занимаемых войсками стран. При этом обстановка на границе оценивается как стабильная, инцидентов и перестрелок за минувшую ночь не зафиксировано, добавили в погранведомстве.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

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Gazeta.ru

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Source

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