Кислород на исходе: пропавшую в Индонезии подлодку еще не нашли

На пропавшей в среду возле острова Бали подводной лодке KRI Nanggala-402 к утру субботы должен был закончиться кислород, заявили в штабе ВМС Индонезии.

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Субмарина с 53 членами экипажа пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром.

К ее поискам уже подключились шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава.

Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.

А в субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на обнаружении субмарин.

Совместные усилия пока не увенчались успехом.

Запас кислорода на судне должен был закончиться около 03:00 субботы по местному времени (23:00 пятницы по Москве), рассказал начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

В четверг индонезийские военные сообщили, что обнаружили признаки неопределенного объекта на глубине 50-100 метров и отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.

KRI Nanggala была построена в Западной Германии в конце 1970-х и является одной из пяти подлодок в ВМС Индонезии.

Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.

Представитель индонезийских ВМС заявил, что это первый подобный инцидент в их истории.

Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины "Сан Хуан" с 44 членами экипажа.

Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.