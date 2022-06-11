Китай: если Тайвань провозгласит независимость, это приведет к войне

Пекин предупредил США, что на любые попытки обеспечить Тайваню независимость от Китая последует силовой ответ с китайской стороны.

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Китай будет сражаться за контроль над островом любой ценой, если ему не оставят другого выхода, сказал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ своему американскому коллеге Ллойду Остину на встрече в рамках саммита по безопасности Азии, проходящего в эти дни в Сингапуре.

Это была первая встреча глав минобороны Китая и США и длилась более часа.

Жесткие заявления

Тайвань фактически функционирует как отдельное от Китая государство, но официально называет себя "Китайская республика". У него собственная конституция, армия и избранное правительство, которое исторически — с окончания гражданской войны и победы коммунистов на материке в 1949 году — считает себя единственным законным правительством всего Китая. Все страны мира вынуждены делать выбор, какое правительство Китая признавать. Четырнадцать небольших, но признанных государств признают Тайвань и поддерживают с ним официальные дипломатические отношения.

Пекин при этом считает остров своей отколовшейся провинцией. Некоторые тайваньские политики предлагают перестать называть Тайвань Китаем и официально объявить о независимости. Эта идея раздражает Пекин еще больше: в январе 2021 года китайские власти пригрозили Тайваню войной, если он продолжит настаивать на своей независимости.

С тех пор самолеты китайских ВВС совершают практически ежедневные маневры вблизи острова, что вызывает негативную реакцию со стороны Вашингтона.

В мае этого года президент США Джо Байден заявил, что Китай играет с огнем, угрожая Тайваню, и пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению.

США не признают независимость острова, однако по закону об отношениях с Тайванем от 1979 года они обязуются поставлять Тайваню военную технику, необходимую для самообороны. Они выступают против любого изменения статус-кво силой. По вопросу о том, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения на него Китая, Вашингтон традиционно сохраняет "стратегическую двусмысленность" (впрочем, в конце мая Джо Байден ответил на этот вопрос утвердительно; его советники после этого стали говорить, что он неточно выразился, но звучало это неубедительно: Байден столь же уверенно высказывался по этому вопросу и раньше — и до того, как стал президентом, и после).

На саммите в Сингапуре Ллойд Остин заверил, что США привержены принципу "одного Китая", но назвал действия Пекина провокационными и дестабилизирующими весь регион.

Он призвал Пекин отказаться от силовых методов решения конфликта.

В ответ Вэй Фэнхэ осудил США за продажу оружия Тайваню, назвав это настоящей дестабилизацией ситуации.

"Если кто-нибудь осмелится отделить Тайвань от Китая, Народная освободительная армия Китая будет вынуждена любой ценой помешать попыткам установить "независимость Тайваня", чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность Китая", — сказал китайский министр обороны.

Несмотря на жесткие заявления обеих сторон, Остин и Вэй назвали встречу в Сингапуре полезной и конструктивной.

Министр обороны США говорил о важности установления прямых контактов с вооруженными силами Китая во избежание недоразумений.

В конце мая Тайвань заявил, что поднял в воздух истребители, когда в зону его противовоздушной обороны вошли 30 китайских боевых самолетов.