Китай на учениях репетировал нападение на Тайвань

Власти Тайваня в воскресенье обвинили Пекин в том, что своими показательными военными учениями в Тайваньском проливе китайская армия репетирует нападение на остров. США поддержали Тайвань, обвинив Пекин в провокационных и безрассудных действиях. Обострение в регионе продолжается четвертый день после визита на Тайвань спикера конгресса США Нэнси Пелоси.

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После этого китайские СМИ со ссылкой на официальный источник сообщили, что армия страны теперь регулярно собирается проводить военные учения с "тайваньской" стороны срединной линии, которая в прошлом принималась в качестве неофициальной морской границы между Тайванем и материковым Китаем. Официально этот статус нигде не зафиксирован, и Пекин отрицает, что эта линия его к чему-то обязывает.

Китайское государственное телевидение в воскресенье сообщило, что учения будут теперь проводиться в этой зоне регулярно. Срединную линию оно назвало воображаемой линией, придуманной в прошлом веке с учетом боевых нужд американских военных, сообщает Рейтер.

Китайские учения длятся уже четвертый день, и в воскресенье утром власти Тайваня решили ответить, выпустив свои самолеты и корабли патрулировать срединную линию в Тайваньском проливе.

Отношения в регионе накалились после однодневного визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине недели.

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся территорию, а к поездкам официальных лиц США туда относится резко отрицательно, видя в них проявление поддержки независимости на острове.

У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по американским законам США должны предоставлять острову средства для самообороны.

Президент Байден и американские военные не поддерживали идею Пелоси о визите на Тайвань, но подчеркивали, что Пелоси им не подчиняется и помешать ей они бессильны.

"Симуляция захвата острова"

По словам министерства обороны Тайваня, китайские корабли и самолеты все выходные выполняли маневры в Тайваньском проливе, и некоторые из них пересекли срединную линию.

По данным ведомства, во время этих беспрецедентных военных учений Китай запустил более десятка баллистических ракет у берегов Тайваня.

Власти страны назвали это симуляцией захвата острова и заявили, что отреагировали "соответствующим образом": выпустив свои самолеты и боевые корабли в воскресенье утром.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан обвинил власти Китая в том, что те высокомерно воспользовались военными учениями как предлогом для нарушения стабильности в регионе, и призвал их к умеренности.

США поддержали Тайвань в критике военных учений Китая. "Эти действия являются значительной эскалацией попыток Китая изменить статус-кво. Они провокационны, безрассудны и увеличивают риск ошибки. Они также расходятся с нашими долгосрочными целями по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, на что рассчитывает мировое сообщество", - сказал представитель Белого Дома.

По версии китайских властей угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе стал визит на остров Нэнси Пелоси.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая в какой-то момент должна войти в состав Китая, и никогда официально не обещал не захватывать остров силой. Но Тайвань имеет собственное демократическое правительство и отвергает претензии Китая на суверенитет, заявляя, что только его народ может решать будущее острова. Он никогда не жил под властью китайской Компартии.

Но любой намек на поддержку независимости Тайваня со стороны мировых лидеров вызывает у Китая ярость. В пятницу китайские власти заявили, что прекращают сотрудничество с США в ряде областей, включая диалог между высокопоставленными военачальниками и переговоры по климату, а также налагают личные санкции на Нэнси Пелоси и ее семью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "безрассудными шагами" со стороны Китая блокировку основных каналов общения между Пекином и Вашингтоном.

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет. Несмотря на предупреждения Пекина и неодобрение президента Байдена, она прилетела в Тайбэй поздно вечером во вторник, а утром в среду посетила местный парламент. В своей речи она назвала тайваньское общество "одним из самых свободных в мире" и призвала расширить межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности и экономики.

Пелоси уже давно и активно критикует китайское руководство, особенно в вопросах соблюдения прав человека. Еще в 1991 году, будучи членом Конгресса от Калифорнии, она посетила Пекин и, ускользнув от сопровождающих, вышла на площадь Тяньаньмэнь с плакатом "В память о тех, кто погиб за демократию в Китае".