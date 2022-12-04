Китай не отказался от политики "нулевого ковида", но ослабляет ряд ограничений

Несмотря на то что число новых случаев заболевания коронавирусом в Китае в последнее время находится на рекордном уровне с самого начала пандемии, в воскресенье в некоторых крупных китайских городах карантинные меры несколько ослабили - в немалой степени из-за всколыхнувших страну на минувшей неделе массовых протестов.

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В воскресенье власти сообщили, что число новых диагнозов снизилось по всей стране (но все равно едва не дотягивает до 32 тысяч случаев ежедневно), что частично может быть связано с меньшим количеством сделанных тестов. Власти также сообщили о двух новых смертях от вируса.

Сдержать распространение инфекции могло бы помочь использование в Китае противоковидных вакцин западного производства. Однако, как заявила накануне глава Национальной разведки США Аврил Хейнс, против этого выступает лично председатель КНР Си Цзиньпин.

И хотя прокатившаяся в последнюю неделю по стране волна массовых протестных акций не представляет угрозы для правящей в Китае Коммунистической партии, по словам Хейнс, масштабные выступления вполне могут существенно сказаться на рейтинге одобрения самого китайского лидера.

Несмотря на социальные и экономические последствия коронавирусной эпидемии, Си Цзиньпин "не желает принимать лучшую вакцину с Запада, полагаясь вместо этого на китайский препарат, который не так эффективен против варианта "Омикрон", заявила глава американской разведки.

Пекин не сертифицировал ни одной иностранной вакцины против ковида, предпочитая препараты отечественного производства, которые, по данным некоторых исследований, не так эффективны, как западные. Это означает, что ослабление ограничительных мер может быть сопряжено с большими рисками, считают эксперты.

В начале недели Белый дом заявил, что Китай не обращался к Соединенным Штатам с просьбой о поставке вакцин.

Одобрения Пекином западных вакцин в настоящее время ожидать не приходится, пишет Рейтер, цитируя неназванный источник в администрации США: "На данный момент кажется довольно надуманным, что Китай одобрит западные вакцины. Это вопрос национальной гордости, и если они пойдут по этому пути, им придется проглотить довольно горькую пилюлю".

Ослабление правил

После беспрецедентных протестов против ограничений в минувшие выходные Китай пытается сделать свою политику "нулевого уровня заболеваемости" более целенаправленной и менее обременительной для жителей.

В воскресенье все больше китайских городов, включая столицу Синьцзяна Урумчи, где начались недавние волнения, объявили об ослаблении антиковидных ограничений.

С понедельника в городе после нескольких месяцев локдауна вновь откроются торговые центры, рынки, рестораны и другие заведения, заявили городские власти.

В эти выходные в стране не было признаков значительных беспорядков, однако полиция превентивно вышла на улицы в Пекине и в Шанхае, где акции протеста проходили неделю назад.

Многие города объявили об ослаблении правил изоляции, требований к тестированию и карантинных мер, хотя степень таких послаблений от города к городу варьируется.

В субботу в Пекине городские власти отменили регистрацию для покупки лекарств от температуры, кашля и боли в горле. Это ограничение было введено из-за опасений, что люди используют жаропонижающие, чтобы скрыть симптомы ковида.

Власти различных районов столицы в последние дни объявили, что люди с положительным тестом на коронавирус могут провести карантин дома.

Власти Шанхая объявили, что с понедельника жителям больше не нужно будет предъявлять отрицательный тест на ковид для проезда в общественном транспорте и посещения парков.

В воскресенье город Наньнин, столица южного региона Гуанси, отменил требование наличия отрицательного теста на ковид для проезда в метро.

Несмотря на ослабление ограничений, многие эксперты считают, что Китай начнет открывать страну не раньше марта, учитывая необходимость активизировать вакцинацию, особенно среди пожилых людей, процент вакцинированных среди которых значительно ниже, чем в остальных возрастных группах.

Аналитики полагают, что пока говорить о немедленном отказе от политики "нулевого ковида" говорить не приходится, однако руководство страны начинает к нему готовиться.

Оценки числа смертей от коронавируса после отмены политики "нулевого ковида" варьируются от 1,3 миллиона до более чем 2 миллионов, хотя некоторые исследователи считают, что смертность можно резко сократить, если сосредоточить усилия на массовой вакцинации.