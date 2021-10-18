Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Китай опроверг информацию СМИ о недавнем испытании гиперзвуковой ракеты. Это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата, заявил журналистам в понедельник, 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Между тем британская газета Financial Times сообщила в субботу со ссылкой на осведомленные источники , что Китай в августе отправил в космос ракету типа Long March, на борту которой находился планирующий блок - глайдер. По информации издания, гиперзвуковая ракета с подобным ядерному зарядом облетела земной шар, после чего пыталась поразить заданную цель, но в итоге не достигла ее. Как отмечает газета, испытания проводились в условиях полной секретности.

На вопрос, была ли данная информация неверной, Чжао ответил: "Да". По его словам, на самом деле Китай тестировал космическую технологию, которая могла бы стать "удобным и дешевым способом" для людей "использовать космос в мирных целях".

США обеспокоены военным потенциалом Китая

По данным Financial Times, разведывательные службы США выразили удивление по поводу новых боевых возможностей Китая. "Мы ясно выразили нашу обеспокоенность в связи с военным потенциалом Китая, который только усиливает напряженность в регионе и за его пределами", - цитирует издание официального представителя Госдепартамента США Джона Кёрби.

Помимо Китая, над гиперзвуковой технологией работают США, Россия, Северная Корея и еще как минимум четыре страны. Как и баллистические, гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть носителями ядерного заряда и развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука. Однако если баллистические ракеты, чтобы достичь своей цели, летят высоко в космос по дуге, то гиперзвуковые остаются на нижней орбите и потенциально достигают цели быстрее. Кроме того, они управляются дистанционно, за счет чего их значительно сложнее сбить.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Китай США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта