Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты

Китай опроверг информацию СМИ о недавнем испытании гиперзвуковой ракеты. Это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата, заявил журналистам в понедельник, 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

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Между тем британская газета Financial Times сообщила в субботу со ссылкой на осведомленные источники , что Китай в августе отправил в космос ракету типа Long March, на борту которой находился планирующий блок - глайдер. По информации издания, гиперзвуковая ракета с подобным ядерному зарядом облетела земной шар, после чего пыталась поразить заданную цель, но в итоге не достигла ее. Как отмечает газета, испытания проводились в условиях полной секретности.

На вопрос, была ли данная информация неверной, Чжао ответил: "Да". По его словам, на самом деле Китай тестировал космическую технологию, которая могла бы стать "удобным и дешевым способом" для людей "использовать космос в мирных целях".

США обеспокоены военным потенциалом Китая

По данным Financial Times, разведывательные службы США выразили удивление по поводу новых боевых возможностей Китая. "Мы ясно выразили нашу обеспокоенность в связи с военным потенциалом Китая, который только усиливает напряженность в регионе и за его пределами", - цитирует издание официального представителя Госдепартамента США Джона Кёрби.

Помимо Китая, над гиперзвуковой технологией работают США, Россия, Северная Корея и еще как минимум четыре страны. Как и баллистические, гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть носителями ядерного заряда и развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука. Однако если баллистические ракеты, чтобы достичь своей цели, летят высоко в космос по дуге, то гиперзвуковые остаются на нижней орбите и потенциально достигают цели быстрее. Кроме того, они управляются дистанционно, за счет чего их значительно сложнее сбить.