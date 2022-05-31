Китай отправил в зону ПВО Тайваня 30 военных самолетов. На их перехват вылетали истребители

По заявлениям властей Тайваня, в течение понедельника Китай направил в воздушное пространство рядом с островом 30 боевых самолетов. На их перехват были тайваньские истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января этого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего несколько дней назад президент США Джо Байден предостерег Китай от вторжения на Тайвань, заявив, что Вашингтон готов оказать острову военную помощь.

В последнем инциденте были задействованы 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты, сообщило министерство обороны Тайваня.

Согласно карте, предоставленной министерством, китайские самолеты пролетели в районе к северо-востоку от островов Пратас, который является частью наблюдательной зоны ПВО Тайваня. Но при этом китайские истребители не вошли в воздушное пространство Тайваня, что было бы расценено как враждебный акт.

Наблюдательная зона ПВО — это территория за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Страны определяют границы этой зоны самостоятельно и технически она остается международным воздушным пространством.

По сообщениям властей острова, китайские самолеты уже более года регулярно залетают в эту зону. Тайвань называет это операциями в "серой зоне", цель которых — постоянно проверять боеготовность тайваньских сил ПВО.

Аналитики считают, что полеты китайских истребителей — очередное предостережение правительству Тайваня от официального провозглашения независимости.

При этом ранее в Пекине заявляли, что учения направлены на защиту его суверенитета.

"Игра с огнем"

Президент Байден упомянул о воздушных вторжениях во время своей поездки в Азию, завершившейся на прошлой неделе — его первого визита в регион в качестве президента.

По его словам, Китай "играет сейчас с огнем, летая так близко" к Тайваню, и США будут готовы ответить военными мерами, если Пекин вторгнется на остров.

Заявления Байдена можно интерпретировать как отступление от прошлой тактики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, позволявшей США намеренно сохранять двусмысленность в отношении своей возможной реакции в случае нападения Китая на Тайвань. С одной стороны США придерживаются политики "одного Китая", согласно которой признают только одно правительство страны — расположенное в Пекине. С другой же — гарантируют Тайваню помощь, в случае если его безопасность окажется под угрозой.

На прошлой неделе китайские военные заявили, что недавно провели учения вокруг Тайваня в качестве предупреждения против "сговора" Тайбэя с Вашингтоном.

Последний инцидент совпал по времени с необъявленным визитом в Тайбэй американского сенатор Тэмми Дакворт, прибывшей на остров, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и торговли с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Отношения Китая и Тайваня: главное

Почему у Китая и Тайваня сложные отношения? Китай и Тайвань разделились во время гражданской войны в 1940-х годах, но Пекин настаивает на том, что в какой-то момент остров будет возвращен, при необходимости силой.

Как управляется Тайвань? На острове есть собственная конституция, демократически избранные лидеры и около 300 тыс. военнослужащих в вооруженных силах.