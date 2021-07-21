Китай показал "первый в мире" поезд, способный разгоняться до 600 км/ч

В городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай) представили новый высокоскоростной поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".

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Разработанный в Китае поезд станет первым в мире, способным разгоняться до такой скорости, говорится на странице корпорации China Railway Rolling Stock Corporation в сети Weibo.

Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink pic.twitter.com/uPsVO6PRoS — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Согласно Книге рекордов Гиннесса, рекорд скорости для поездов на магнитной подушке удерживает Япония. В 2015 году принадлежащий Central Japan Railway Company состав Series L0 (A07) разогнался до 603 км/ч.

В январе "Синьхуа" сообщало, что разработанный в Китае прототип поезда на магнитной подушке должен достичь скорости в 620 км/ч.

Быстрейшим среди поездов на магнитной подушке в регулярной эксплуатации сейчас считается поезд, который ходит из Шанхая в местный аэропорт и способен разгоняться до 431 км/ч.