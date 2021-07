Китай показал "первый в мире" поезд, способный разгоняться до 600 км/ч

В городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай) представили новый высокоскоростной поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".

Разработанный в Китае поезд станет первым в мире, способным разгоняться до такой скорости, говорится на странице корпорации China Railway Rolling Stock Corporation в сети Weibo.

Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink pic.twitter.com/uPsVO6PRoS