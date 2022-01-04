Китай продолжит модернизацию ядерного арсенала
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Китай будет и далее "модернизировать свой ядерный арсенал из соображений надежности и безопасности", заявил во вторник, 4 января, в Пекине директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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Слова чиновника последовали за совместным заявлением пяти ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Великобритании, КНР, США и Франции. В документе, обнародованном 3 января, они подчеркнули, что считают первоочередной задачей "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

Пекин: Россия и США должны сократить арсеналы

Россия и США по-прежнему располагают 90% ядерных боеголовок в мире, указал Фу Цун. "Они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым и юридически обязывающим образом", — заявил представитель МИД КНР далее. Он, однако, отверг утверждения, что Пекин "значительно расширяет свой ядерный потенциал". По словам Фу Цуна, подобные комментарии "не соответствуют действительности".

Пентагон: К 2030 году у КНР может быть более 1000 ядерных боеголовок

В ноябре 2021 года министерство обороны США выпустило отчет, в котором высказывалась уверенность, что к 2030 году число ядерных боеголовок, находящихся на вооружении КНР, может превысить 1000 единиц.

В совместном заявлении пяти постоянных членов Совбеза ООН подчеркивается, что ядерные вооружения должны служить "оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны". "Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", — указали авторы документа. "В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — резюмировали они.

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