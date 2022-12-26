Китай проводит "ударные учения" вокруг Тайваня. Пекин называет их ответом на провокацию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Согласно данным министерства обороны Тайваня, Китай проводит одно из самых масштабных на сегодняшний день учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

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Тайваньские военные утверждают, что 71 самолет китайских ВВС, включая истребители и беспилотники, вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.

В понедельник министерство обороны Тайваня заявило, что 43 китайских самолета пересекли так называемую срединную линию — неофициальный буфер, разделяющий две стороны внутри зоны противовоздушной обороны.

В ответ Пекин заявил, что в воскресенье провел "ударные учения" вокруг острова в ответ на провокацию со стороны Тайваня и США.

Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, воссоединение с которой — вопрос времени. Тайвань настаивает, что является независимым государством, со своими конституцией, армией и избранным правительством.

В последние месяцы напряженность между двумя сторонами неуклонно растет.

В августе визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного американского политика, посетившего Тайвань за последние 25 лет, вызвал явное неудовольствие в Пекине.

В ответ на этот визит Китай провел крупные морские учения вокруг Тайваня, а также заблокировал некоторые торговые операции с островом.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву тогда осудил действия Китая как крайне провокационные. Пекин никогда не обещал не применять силу для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

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