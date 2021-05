Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил посадку на поверхности Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило агентство Xinhua. По его данным, это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" совершил посадку на поверхности Марса. Доставленному марсоходу предстоит вести поиск биомолекул на поверхности Красной планеты.

Спускаемая капсула с марсоходом отделилась от космического аппарата примерно в четыре утра по местному времени.

