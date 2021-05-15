Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил посадку на поверхности Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило агентство Xinhua. По его данным, это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.

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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" совершил посадку на поверхности Марса. Доставленному марсоходу предстоит вести поиск биомолекул на поверхности Красной планеты.

Спускаемая капсула с марсоходом отделилась от космического аппарата примерно в четыре утра по местному времени.

Почти семимесячный полет "Тяньвэнь-1"

В феврале автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" после почти семимесячного полета достигла орбиты Марса и провела почти два месяца, исследуя потенциальные места посадки. Спуск в атмосфере Марса длился около 9 минут.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Марсоход исследует грунт Красной планеты

Марсоходу предстоит исследовать геологическое строение Марса, а также проводить химический анализ состава грунта и вести поиск биомолекул и биосигнатур. Аппарат снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических изменений и двумя детекторами. Наличие радиолокационной станции — одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые доставлен на Красную планету.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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