Китай ввел пожизненное за нарушение закона о безопасности в Гонконге. Там больше не будет демократии?

Всекитайское собрание народных представителей единогласно приняло закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Теперь жителям этой территории грозит пожизненное заключение за преступления, угрожающие национальной безопасности.

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Закон подписал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает официальное агентство Синьхуа. Он вступил в силу во вторник, однако его полный текст был обнародован только через несколько часов спустя.

Законопроект, внесенный правительством КНР в мае, вводит уголовную ответственность за деятельность, направленную на отделение Гонконга, подрыв власти Пекина над территорией и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями. Это дает властям материкового Китая широкие возможности для ограничения публичных выступлений и свободы слова в автономии.

Что известно о законе?

Новый закон распространяется как на постоянных жителей Гонконга, так и на тех, кто живет там временно. В числе нововведений:

Деятельность, направленная на отделение Гонконга, свержение строя, терроризм, а также сговор с другими государствами, караются лишением свободы на срок от трех лет до пожизненного заключения.

Разжигание вражды по отношению к центральным властям Китая и региональному правительству Гонконга является преступлением.

Повреждение транспортных объектов может считаться терроризмом (в прошлом демонстранты не раз блокировали городскую инфраструктуру во время продолжительных демонстраций).

Признанные виновными в этих преступлениях не могут занимать государственные должности.

Пекин создаст в Гонконге новое ведомство по безопасности, напрямую подчиненное центральным властям и состоящее из сотрудников, которые находятся вне контроля местной администрации.

Глава исполнительной власти Гонконга наделяется правом назначать судей для рассмотрения дел, касающихся национальной безопасности. Местный министр юстиции сможет решать, назначать ли суд присяжных.

Решения, которые будет принимать местная комиссия по безопасности, не могут оспариваться в суде.

Китайская прокуратура сможет брать на себя расследование "особо серьезных" дел, некоторые суды будут проходить в закрытом режиме.

Будет усилен контроль над иностранными неправительственными организациями и информационными агентствами.

Новый документ станет приложением к Основному закону (своего рода мини-конституции) Гонконга.

В случае возникновения противоречий новый закон получит приоритет над местными правовыми нормами.

Скорее всего, не случайно его принятие оказалось приурочено к 23-й годовщине передачи Гонконга от Великобритании КНР. Гонконгские сторонники демократии традиционно проводят 1 июля свои мероприятия.

Британия в 1997 году передала свою бывшую колонию Китаю при условии соблюдения принципа "Одна страна — две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года.

В последние годы в Гонконге прошли несколько волн протестных выступлений по разным поводам, но неизменно нацеленных на сохранение местных свобод. В прошлом году массовые демонстрации, вылившиеся в столкновения с полицией, вынудили власти от казаться от принятия закона, допускающего возможность экстрадиции в материковый Китай.

Официальный Пекин заявляет, что закон направлен против беспорядка и дестабилизации и отвергает всякую критику как вмешательство в его внутренние дела.

Назначенная центральным правительством глава исполнительной власти автономии Кэрри Лэм называет закон ответственным шагом, защищающим интересы законопослушного большинства, и уверяет, что свободе, жизненной энергии и базовым свободам Гонконга ничто не угрожает.

Анализ

Стивен Макдоннелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Неопределенность формулировок нового закона превращает его в карт-бланш для подавления политической агитации.

Подобно аналогичным законам, действующим в материковом Китае, его можно трактовать в зависимости от пожеланий правящей Компартии и использовать против практически любой деятельности, в которой та увидит угрозу своим интересам.

В отличие от материка, Гонконг имеет независимую судебную систему. Поэтому интерпретацию и применение закона руководство компартии кому попало не доверит. Решающее слово в этих вопросах получат люди, лично подобранные Кэрри Лэм — фактической ставленницей Пекина.

Какие "экстремисты" оставались безнаказанными до сих пор? Зачем потребовался новый закон? Какие действия гражданских активистов не подпадали под существующие запреты? Изготовление бомб? Нет. Разгром зданий? Нет.

Контакты с представителями международных НКО с целью рассказать им о нарастающем ущемлении свобод? Вот это может быть.

Публичные призывы к независимости Гонконга? Почти наверняка.

Усиливающееся стремление Пекина при нынешнем лидере Си Цзиньпине контролировать Гонконг все больше толкает его жителей в демократический лагерь.

Но Си Цзиньпин играет вдолгую. Конечно, его предшественники в свое время дали Британии какие-то обещания, но он не позволит ставить тягу к западным свободам выше преданности родине. Получите новый закон!

Первая реакция

Ветераны правозащитного движения, лидер оппозиционной Демократической партии Гонконга У Чивай и глава Фронта прав человека Фиго Чань, сообщили, что планируют на среду 1 июля демонстрацию протеста, несмотря на опасность того, что участников по новому закону станут арестовывать.

"Мы в курсе риска подвернуться преследованию. Но мы говорим гонконгцам: "Не бойтесь!" — заявил Фиго Чань.

В то же время один из самых известных гражданских активистов Гонконга, Джошуа Вонг, во вторник написал в "Фейсбуке", что возглавляемая им группа "Демосисто" прекращает свою деятельность.

В сообщении организации говорится, что борьба с "тоталитарным гнетом" продолжится "более гибкими способами" и на "других фронтах". Вонг добавил, что принятие закона знаменует "конец Гонконга, каким мир знал его раньше".

Гонконгская англоязычная газета South China Morning Post пишет, что власти собираются 1 июля вывести на улицы 4 тысячи бойцов полицейских спецподразделений.

Amnesty International назвала новый закон "самой значительной угрозой правам человека в современной истории города".

Тайвань во вторник предупредил своих граждан об опасности поездок в Гонконг.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями и принятии закона, назвав его "трагическим шагом".

Вашингтон в понедельник, накануне принятия закона, начал процесс лишения Гонконга особого статуса в торговле. В частности, экспорт в Гонконг товаров оборонного назначение отныне будет возможен только при наличии специальной лицензии Госдепартамента.

Европейский парламент проголосовал за привлечение Китая к Международному суду в Гааге за нарушение ранее взятых на себя обязательств по Гонконгу.

Британский премьер Борис Джонсон в начале июня обещал "открыть дорогу к британскому гражданству" почти 3 миллионам жителей Гонконга, если новый закон будет принят и начнет применяться.