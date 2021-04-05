Китай заявил о скупке богатыми странами 60% вакцин от коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса, чем создали дефицит для остального мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его интервью опубликовано на сайте китайского МИД, пишет РБК.

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"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза", — сообщил министр.

С точки зрения Китая, чрезмерные закупки богатых стран создали проблемы с приобретением вакцины для развивающихся государств. "Многим странам трудно найти даже единственную дозу [вакцины]", — указал глава китайского МИДа.

Ван И назвал эту ситуацию "вакционным национализмом", который, по его словам, все больше распространяется в мире.

Он добавил, что Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.

Летом 2020-го министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что Китай разрабатывает пять собственных вакцин против COVID-19. В мире уже используют китайские вакцины Sinovac Biotech и CanSino Biologics на основе человеческого аденовируса типа 5.

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