Китайские ученые обнаружили у летучих мышей схожие с SARS-CoV-2 вирусы

Группа ученых из Шандунского университета в Китае обнаружила у летучих мышей 24 генома коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell. Об этом пишет РБК.

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Специалисты изучили слюну и продукты жизнедеятельности 23 разных видов летучих мышей (всего более 300 особей), которые обитали в провинции Юньнань на юге Китая, собранные в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Из найденных ими геномов четыре оказались похожи на вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию.

По словам ученых, один из новых коронавирусов — образец под названием RpYN06, найденный у подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически очень похож на SARS-CoV-2, за исключением различий в шипованном белке, структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

Как сообщили ученые, вирус, схожий с SARS-CoV-2, в прошлом году был выявлен в Таиланде. Полученные данные свидетельствуют о том, что "вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой", приводит выводы специалистов CNN.

Вирус, геном которого сильно схож с SARS-CoV-2, также был обнаружен в биоматериалах летучих мышей в Японии, собранных более семи лет назад. По данным ученых Токийского университета, он не способен передаваться человеку.