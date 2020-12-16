Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта — впервые за 44 года
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Китайский космический корабль "Чанъе-5", на борту которого находятся образцы лунной породы, приземлился в пустыне во Внутренней Монголии, на севере Китая. Местонахождение 300-килограммовой капсулы уже обнаружено, сообщило китайское государственное телевидение.

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Таким образом, Китай стал третьей в мире страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. По плану аппарат должен был собрать около двух килограммов образцов, однако китайская сторона не разглашает точное количество.

"Чанъе-5" отправился в космос 24 ноября, спускаемый аппарат достиг лунной поверхности неделей позже, 1 декабря, и прилунился в Океане штормов. Эту сторону Луны человечество исследует впервые.

6 декабря посадочный модуль поднялся с поверхности Луны и пристыковался к орбитальному модулю, после чего аппарат отправился домой.

Впервые за более чем четыре десятилетия ученые получат доступ к новым образцам лунной породы — последний раз лунный грунт привез на Землю в 1976 году советский аппарат "Луна-24".

"Луна — это своего рода капсула времени, — говорит директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа. — Образцы породы помогут нам лучше понять отдельные особенности более поздней истории Солнечной системы. Образцы с "Чанъе-5" значительно расширят наши знания о системе Земля-Луна и в целом о Солнечной системе".

Делиться будем?


Пока неясно, кто и в каком объеме получит доступ к образцам породы. У Китая есть соглашения с Великобританией и Европейским космическим агентством о совместных космических исследованиях. Более того, специалисты из Европы наблюдали за финальной фазой полета "Чанъе-5".

Однако сотрудничество китайских и западных ученых ограничивается соображениями геополитики. Претензии западных стран к Китаю в области прав человека, с одной стороны, и растущие геополитические амбиции Пекина — с другой, не позволяют ему развернуться в полном объеме.

Впрочем, как напоминает Ану Оджа, даже в разгар холодной войны идеологические различия и настороженное отношение СССР и США друг к другу не мешали ученым двух стран довольно активно сотрудничать в изучении Луны.

Китайская программа освоения космоса сравнительно молода. Несмотря на стремительное технологическое развитие страны в последние десятилетия, западный опыт все еще необходим китайским ученым. Однако Пекин быстрыми темпами наверстывает упущенное.

Китай вкладывает значительные средства в развитие космической индустрии и в прошлом году стал первой страной, отправившей беспилотный аппарат на обратную сторону Луны.

Президент Си Цзиньпин поддерживает усилия страны в освоении космоса, а государственные СМИ Китая регулярно называют "космическую мечту" одним из шагов на пути к "национальному возрождению".

Ранее в этом году Китай также завершил создание сети спутников для своей навигационной системы "Бэйдоу", альтернативы американской системе GPS. Китай также работает над отправкой астронавтов на Луну, а потом и на Марс.

"Китай сильно отстал в космосе, но наращивал свою космическую программу по всем направлениям и теперь быстро догоняет", — отмечает Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Между гражданскими и военными космическими программами Китая мало различий, что подогревает подозрения в отношении космических амбиций Пекина.

Секретный космический самолет


4 сентября некий космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Он благополучно вернулся на Землю после двух дней нахождения на орбите.

О полете кратко сообщило 6 сентября государственное информационное агентство Синьхуа. "Успешный полет ознаменовал важный прорыв страны в исследованиях многоразовых космических аппаратов и, как ожидается, обеспечит удобный и недорогой транспорт для мирного использования космоса", — говорится в сообщении.

Но, в отличие от недавних громких космических миссий Китая, об этом транспортном средстве было известно очень мало подробностей. Не было и фотографий.

Точное время запуска и посадки не разглашалось, как и место посадки, хотя считается, что это пустыня Такла-Макан, которая находится на северо-западе Китая.

"В этом запуске много новинок. Космический корабль новый, метод запуска тоже отличается. Вот почему нам необходимо обеспечить дополнительную безопасность", — цитирует китайское издание South China Morning Post неназванного военного источника.

Официальный меморандум, распространяемый в социальных сетях, также предупреждал персонал и посетителей площадки запуска не снимать взлет и не обсуждать его в интернете.

Размер и форма китайского корабля остаются неясными, но широко распространено мнение, что это своего рода беспилотный космический самолет, похожий на орбитальную испытательную машину X-37B, эксплуатируемую ВВС США. Если это так, то Китай и в этом станет третьей страной, которой удалось создать многоразовый космический аппарат, вновь уступив лишь США и Советскому Союзу.

X-37B, напоминающий миниатюрный космический шаттл, находится на орбите с конца мая. Это его шестой полет. О том, что делает в космосе X-37B, известно очень мало, что вызывает предположения, что эти самолеты могут быть использованы для шпионской деятельности или испытаний космического оружия.

Точно так же особая секретность при запуске китайского аппарата породила предположения о том, что он может иметь какое-то военное применение.

По мнению Бледдина Боуэна, специалиста по политике в космосе из Университета Лестера, Китай "становится всеобъемлющей космической державой, которая, как и все остальные, использует космические технологии в целях войны, развития и престижа".

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