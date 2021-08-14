Клайпеда первой из крупных городов Литвы попала в "черную зону"

За три недели уровень заболеваемости коронавирусом в Клайпеде вырос в пять раз и значительно превышает общую заболеваемость по стране. По этому показателю Клайпеда опережает Вильнюс и Каунас, она первая из крупных литовских городов попала в черную зону. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

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О ситуации журналистам LNK рассказал глава администрации Клайпедского муниципалитета Гинтарас Ненишкис. Он заметил, что в Клайпеде много туристов и отдыхающих как из Литвы, так и из других стран.

"Мы чувствуем себя так же, как любой находящийся на взморье муниципалитет. Наверное, видим, что в Клайпеде немало туристов и отдыхающих, и из других стран, и из других городов Литвы. Эта статистика, как говорит мэр Паланги, легкая ложь. Мы верим статистике, столько больных зафиксировано в мобильном пункте. Но на деле клайпедский мобильный пункт действует интенсивнее всего. В других муниципалитетах он работает только в рабочие дни, у нас – без выходных", – сказал Ненишкис.

По его словам, все подтвержденные здесь случаи приписывают Клайпеде, несмотря на то, откуда приехал человек, сдававший тест. Он сказал, что показатель заболеваемости вырос во всех муниципалитетах. "Тенденции такие же, как в Паланге, где больных местных только половина", – сказал LNK собеседник.

"В самой Клайпеде ситуация ничем не отличается от общей по Литве", - считает Ненишкис.