Классическая "Нива" возвращается на рынок Великобритании благодаря Brexit

Lada Niva Legend — классическая "Нива", которая выпускается более 40 лет, — возвращается на рынок Великобритании. Возвращению поспособствовал Brexit — в Великобритании изменились правила импорта с тех пор, как она вышла из состава Европейского Союза. Теперь больше ничто не препятствует ввозу в страну автомобилей, не соответствующих строгим экологическим стандартам ЕС.

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Классический внедорожник Lada Niva будет представлен на рынке Великобритании компанией Blackheath Developments, которая уже импортировала и сертифицировала две модели Lada Niva Legend — трехдверную модификацию и версию без сиденья второго ряда.

Blackheath Developments уже продавала Lada Niva в Великобритании. Однако в 2016 году из-за ужесточившихся правил ЕС фирма вынуждена была прекратить реализацию модели. После полного выхода страны из ЕС 1 января этого года таможенные правила в стране стали чуть либеральнее, и снова появилась возможность импортировать российский внедорожник.

В Великобритании Lada Niva Legend будет продаваться по цене от 14 900 фунтов-стерлингов (17 140 евро). Стоит отметить, что в России трехдверная "Нива" в самой крутой версии "Black" стоит более чем в два раза дешевле — 693 тыс. рублей или 7638 евро.

Lada Niva Legend, которая выпускает без серьезных изменений уже более 40 лет, по-прежнему оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

В настоящее время у Lada Niva Legend практически нет прямых конкурентов на рынке Великобритании — Suzuki Jimny, которая стоила 16 000 фунтов стерлингов (18 410 евро), больше не продается, а следующим самым дешевым полноприводным внедорожником является Suzuki Vitara, которая стоит от 19 000 фунтов-стерлингов (21 862 евро).