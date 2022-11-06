Кличко не исключает полного блэкаута Киева и эвакуации населения

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать необходимые запасы или найти возможность временно уехать из города, так как не исключает полного отключения электричества и водоснабжения в украинской столице.

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"Мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще, чтобы мы все умерли", - сказал Кличко в субботу в эфире национального телемарафона.

Мэр заверил, что городские власти пытаются подготовиться к различным сценариям.

Для экономии энергоэнергии с 6 ноября в Киеве вводится режим почасовых отключений света.

В "Укрэнерго" заявляют, что горожане смогут заранее узнавать об отключениях в своих районах на специальном портале и в соцсетях.

Власти Кивева сделали запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. В зимний период по городу будут работать по меньшей мере 1000 пунктов обогрева.

Не исключается также и вероятность полной эвакуации киевлян. В этом случае вывезти из города предстоит три миллиона человек.