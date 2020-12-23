Клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении Навального
Foto: AP/Scanpix

Берлинская клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении от отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. В статье, обнародованной во вторник, 22 декабря, в медицинской журнале The Lancet, подробно описывается клиническая картина и отмечается, что на благополучный исход, вероятно, повлияло хорошее состояние здоровья российского политика до отравления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Врачи указали, что решающее значение для спасения жизни Навального, очевидно, имели интубация и механическая вентиляция легких в течение первых двух — трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии.

Касательно боевого отравляющего вещества "Новичок" врачи отметили, что выявление органо-фосфорных компонентов — весьма сложный и кропотливый процесс, и на диагностику отравления ингибитором холинэстеразы ушло много времени.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран — участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Публикация разоблачительного разговора

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

18

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Алексей Навальный Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус