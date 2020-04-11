Когда негде изолироваться. Как большие города пытаются помочь бездомным

Сотни тысяч бездомных во всем мире максимально уязвимы для коронавируса. Они живут, добывают еду и деньги в местах скопления людей. У них нет средств на лечение, потенциально они - опасные распространители вируса.

Би-би-си рассказывает, как эту проблему решают в разных городах и странах.

Москва. Ответа от властей пока не было



Самая насущная проблема бездомных при карантине в Москве - это голод.

"Закрываются частично пункты кормежек в связи с объявлением карантина. Закрылись кафе, закрылись рестораны, то есть на помойках, где раньше люди могли что-то себе найти, или, может быть, им помогали эти кафе и рестораны, что-то давали, сейчас нельзя ничего достать. Людей нет на улицах, просить денег и еды не у кого", - объясняет пресс-секретарь службы помощи "Милосердие" Александра Шибалина.

Раньше в "Ангар спасения" (это пункт дневного пребывания "Милосердия") приходило 100-150 человек в день. Сейчас приходит 200 и все очень голодные, говорит Шибалина.

Пункт стал открываться на час раньше, и еду там теперь ставят не только в обеденное время, а в течение всего дня.

Благотворительная организация "Ночлежка" провела акцию "Ты не один", оставив по 60 пакетов с едой у вокзалов и на улицах Москвы и Петербурга. Внутри - чай, конфеты, вермишель быстрого приготовления, консервы и антисептик.

"У нас были большие бутылки, мы купили маленькие флакончики и разлили антисептик по этим флакончикам" - рассказала руководитель пиар-отдела фонда Катерина Черемисина.

"Ночлежка" призывает людей, которым в условиях карантина приходится выходить из дома в магазины, аптеки и на работу, по мере возможностей собирать похожие продуктовые наборы и оставлять их для бездомных на остановках и скамейках.

Фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" по-прежнему выезжает раз в неделю на раздачу еды. Самое сложное, по словам президента фонда Ольги Демичевой - выстроить очередь в сто-двести человек так, чтобы люди соблюдали дистанцию в полтора метра.

"Надо отдать должное стражам порядка, они нам не мешают, даже помогают иногда", - говорит Демичева о полицейских. О том, что московская полиция пока корректно относится к бездомным людям, пишут в соцсетях и жители города.

Москвич Илья Клишин, живущий в окрестностях Тверского бульвара, рассказал Би-би-си, что несколько раз по пути за продуктами наблюдал компании бездомных, обедающих или играющих в карты на огороженном на карантин бульваре или в скверах.

"Мимо проходили коммунальные службы и даже полиция, они явно видели бездомных и никак не реагировали на них", - говорит он.

Сколько в Москве и области живет бездомных людей, точно неизвестно. Ольга Демичева называет цифру в 20 тысяч человек.

Дарья Байбакова, директор московского филиала "Ночлежки", говорит, что, по разным оценкам, бездомных от 14 до 80 тысяч, причем реалистичной кажется оценка ближе к 80 тысячам.

Все эти люди крайне уязвимы перед коронавирусом, объясняет Байбакова. У бездомных нет возможности изолироваться или тщательно соблюдать гигиену.

"Общественные пространства, где бездомные люди могли находиться - пересидеть ночь на вокзале, помыть руки в туалете торгового центра - либо закрыты, либо стараются не допускать скопления людей", - говорит эксперт.

"Мы написали от "Ночлежки" официальные обращения и губернатору Петербурга, и в департамент труда и соцзащиты Москвы, и в государственные приюты московские, и в комитет по соцполитике петербургский, - продолжает Байбакова.

"В письмах мы просим у чиновников две вещи: развернуть дополнительные места, чтобы люди смогли на время изолироваться, и хотя бы на время пандемии упростить для людей доступ в государственные приюты. Например, в государственные приюты в Москве, где можно круглосуточно находиться. Туда берут только людей с документами и последней регистрацией в Москве, а таких людей очень немного", - говорит она.

Ответа от властей пока не было, поэтому фондам приходится справляться своими силами. В "Ангаре спасения" палатку разделили надвое, рассказывает Александра Шибалина. Теперь одна из частей предназначена для пожилых и немощных людей, которые могут находиться там, сколько захотят.

Приюты, пункт обогрева и ночной автобус "Ночлежки" продолжают принимать людей, при этом в помещениях установлены приборы, которые применяются для дезинфекции операционных.

Как рассказала Би-би-си Ольга Демичева из "Справедливой помощи доктора Лизы", фонд договорился с сетью отелей в Москве, что после санитарной обработки и предоставлении справки об отрицательном анализе на коронавирус гостиницы примут несколько бездомных пожить.

Название сети Демичева просит не публиковать: "Я боюсь их подставить, потому что вдруг это вызовет потом к ним брезгливое отношение. Мы договорились так: они сейчас примут пробную партию людей, очень маленькую - шесть человек, и через неделю, если они увидят, что не страдает имущество отеля, они уже распахнут для нас двери широко".

В целом, объясняет Дарья Байбакова, объем помощи в условиях пандемии нужно увеличивать в разы - и возможно, что не только на время карантина, но и впрок: денег у людей из-за кризиса может стать меньше.

Кто-то, возможно, больше не сможет снимать квартиру, кто-то поедет из регионов искать подработку в крупные города и тоже может оказаться на улице.

Бездомных людей после пандемии коронавируса в России может стать больше.

Лондон. Самоизоляция в гостиницах



По данным благотворительной организации Shelter, в Великобритании около 300 тысяч бездомных, 9 тысяч (и около половины из них - в Лондоне) спят на улицах.

Бездомные ночуют в метро, подземных переходах, торговых центрах. В теплое время года они спят на улице.

Это люди, вышедшие из тюрьмы или потерявшие все из-за семейных конфликтов, алкоголя и тяжелых наркотиков, некоторые - мигранты, не сумевшие найти в Великобритании работу и дом.

С бездомными работают благотворительные организации: снабжают их одеждой и едой, в обычные дни это - налаженный процесс.

Многие люди, живущие на улицах Лондона, экипированы не хуже собравшихся в поход туристов. Но началась пандемия коронавируса, и эти люди стали одной из самых уязвимых групп риска.

С началом пандемии власть про бездомных не забыла. Правительство предложило им уйти на самоизоляцию в пустующие сейчас отели.

Мэрия Лондона сняла для бездомных 300 гостиничных номеров на ближайшие 12 недель и попросила администрации районов города решить проблему с размещением остальных.

Но нельзя сказать, что это стало идеальным решением.

В лондонском районе Ньюхэм к востоку от центра Лондона наибольшая концентрация бездомных. Обычно день они проводят в городе и приходят ночевать в торговый центр около станции метро "Стретфорд".

Этот центр служит проходом к метро, поэтому открыт круглосуточно. Десятки, а иногда и сотни бездомных спали здесь по ночам рядами.

2 апреля здесь остался только один мужчина на вид лет 45-ти по имени Дэймон. "Чего мне изолироваться, если всех вокруг и так изолировали", - смеется он.

Дэймон говорит, что ему, как и всем другим, предлагали место в гостинице, но он отказался, потому что живет здесь уже три года, и ему нравится. А в коронавирус он вообще не верит.

Мэр Ньюхэма Роксанна Фиаз распорядилась закрывать торговый центр на ночь, а бездомных расселить, сняв им около 70 номеров в гостиницах. Но даже таких решений недостаточно.

Сюда потянулись другие бездомные, узнав, что здесь можно за счет властей поселиться в отель. Номеров все равно мало, а главное, они нужны не только им.

В отели здесь также заселяют врачей, которые начнут работать в большой больнице, в которую переделали лондонский выставочный центр Excel. И, очевидно, приоритет будет у врачей и медсестер.

Более того, не все гостиницы в Лондоне хотят таких гостей - у многих героиновая или алкогольная зависимость.

Некоторые, например, сеть недорогих отелей Travelodge, сначала приняли бездомных, а потом попросили уйти, объяснив, что закрываются. Власти потребовали не делать этого, но конфликт продолжается, и решения нет.

"Город предложил бездомным отели? Где они, покажите мне их!" - ругается в беседе с Би-би-си глава благотворительной организации Nishkam SWAT Рандип Лолл.

В его организацию на западе Лондона за едой и помощью ежедневно приходило обычно несколько десятков человек. "Во вторник было 100, в среду - 180, я не знаю, чего еще ждать", - говорит Лолл.

По его словам, помощи от властей мало, а полиция требует от него, чтобы бездомные не собирались здесь в таком количестве: "Они с ума сошли, как будто я это контролирую".

"Многие не переживут эту весну. Весь мой опыт, все мое чутье говорит об этом. Они умрут, не дождавшись помощи", - говорит Рандип Лолл.

Лос-Анджелес. Пять бесплатных туалетов



О первом официально подтвержденном случае смерти бездомного от коронавируса в США губернатор штата Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил еще в середине марта.

Имя погибшего не назвали, но, как уточнили власти штата, погибший жил в Силиконовой долине.

Место, где расположены штаб-квартиры крупнейших и самых богатых IT-компаний мира, в последние годы стало самым популярным в США местом сосредоточения бездомных.

По официальной статистике округа Санта Клара, где располагается долина, с 2017 по 2019 год число людей, живущих на улице, выросло с 7394 до 9706. Рост бездомного населения только в этом округе составил больше 30%.

Эта объясняется ровным и теплым климатом - в районе Сан-Франциско средняя годовая температура составляет 23-25 градусов, так что жить на улице там легче, чем в Нью-Йорке, где бывают холодные зимы.

По подсчетам общественной организации National Alliance to End Homelessness, всего в стране не имеют никакого жилья 552 800 человек. Треть из них - семьи с детьми.

В середине марта в США начали вводить запретительные меры из-за эпидемии коронавируса, и власти в разных городах приступили к разгону городков бездомных.

В Соединенных Штатах они зачастую живут в палаточных городках, количество палаток в которых может составлять от двух-трех до нескольких сотен.

20 марта губернатор Калифорнии Ньюсом объявил о введении в штате жесткого карантина с запретом на выход из дома, но, как выяснилось в тот же день, это распоряжение никак не коснулось бездомных - им просто негде было изолироваться.

21 марта в штате объявили о новых правилах - бездомные должны были днем, с 8 утра до 10 вечера, убирать свои палатки с улиц, выставляя их только на ночь.

По оценкам организации National Alliance to End Homelessness, распоряжение губернатора оказалось не выполнимым для бездомных - у них просто не осталось мест для того, чтобы как-то привести себя в порядок.

Все ночлежки, существующие в штате, заполнены, и для того, чтобы попасть туда, нужно ждать от трех до пяти недель. Из-за эпидемии коронавируса закрылись и общественные бесплатные пространства, такие, как публичные библиотеки, где бездомные могли согреться и провести время.

На весь Лос-Анджелес у бездомных пять бесплатных биотуалетов, хотя власти обещали дать им душ и пункты для мытья рук. В Сан-Хосе 25 таких точек гигиены для бездомных.

"В условиях национального карантина и запрета на выход из дома мы не сможем обеспечить достаточный уровень безопасности, если не позаботимся о людях, которые живут на улице", - говорила изданию Vox президент общественной организации National Low Income Housing Coalition Дайян Интел.

У бездомных выше риск распространения респираторных заболеваний. По данным одного из исследований, только в Вашингтоне 32% госпитализированных с такими диагнозами были бездомными. Среди обычных людей, живущих дома таких лишь 6,5%.

Глава благотворительной организации HomeFirst Андреи Уртон говорит, что все ночлежки для бездомных, которыми она управляет, уже сейчас переполнены, и у нее нет возможности создать новые места для людей, живущих на улице.

Только в Нью-Йорке сегодня примерно 3,5 тысячи человек спят на улицах - и они физически не могут выполнить недавнее указание президента США соблюдать социальную дистанцию в условиях новой эпидемии.