Когда Тихановская вернется в Минск, рассказала глава ее штаба

Мария Мороз, глава штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала в интервью DW, когда и на каких условиях они вернутся из Литвы в Беларусь.

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"Мы планируем вернуться, мы очень этого хотим, и чем быстрее это произойдет, тем лучше", — ответила Мария Мороз на вопрос корреспондента DW о том, когда она и кандидат в президенты Светлана Тихановская намерены вернуться из вынужденной эмиграции в Литве в Беларусь. "Но это, — добавила глава штаба Тихановской, — произойдет тогда, когда не будет угроз для наших семей".

Переезд в Литву был неожиданным

По словам Марии Мороз, ни она сама, ни Тихановская не собирались эмигрировать из Беларуси. "Переезд в Литву был неожиданным и незапланированным", — говорит собеседница DW. Но кто его организовал и осуществил, она пока хранит в тайне. Говорит только, что "ни я, ни она не хотели уезжать из Беларуси, мы хотим вернуться на родину, к своим близким".

По приезде в Вильнюс обе женщины и их дети оказались в условиях карантина, в котором они будут находиться две недели — до 25 августа. Живут они вместе, в одной квартире, продукты питания заказывают по интернету.

"Условия примерно такие же, как в Минске, — рассказывает Мороз. — Обычная квартира, есть крыша над головой и питание. Власти Литвы относятся к нам с пониманием". Мороз чувствует себя хорошо, говорит, что "вполне в строю", Тихановской — хуже, "эмоционально ей очень тяжело", но обе женщины продолжают работать.

Нужна помощь ЕС в организации диалога с властью

Инициировано, в частности, создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, в который, по замыслу Тихановской, должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. В переходный период, по словам Мороз, этот временный совет должен обеспечивать нормальную жизнедеятельность государства. "Чтобы не было хаоса и беспредела", — поясняет она.

Штаб Тихановской рассчитывает при этом на поддержку зарубежных партнеров. "Мы обращаемся к международному сообществу, к европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями, — сказала Мария Мороз в интервью DW. — Если европейские страны смогут нам помочь в организации этого диалога, мы были бы очень признательны".