Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) — не просто главная российская спецслужба, но и бывшее место работы президента Путина. С 2013 года на своем сайте ведомство разместило более 400 отчетов о предотвращении терактов по всей стране. Журналистка Дарья Таланова решила проанализировать, как за десять лет изменились эти тексты, которые пишет сама ФСБ — выяснилось, что если в 2013 году спецслужба отчитывалась почти исключительно о борьбе с исламистами и преступлениями против жизни других людей, то к 2022-му во все большем числе преступлений стали обвинять школьников, крымских татар и "украинских националистов", две трети предполагаемых терактов были направлены на порчу имущества, а самым популярным обвинением стал не сам терроризм, а его "оправдание".





Владимир Зеленский неоднократно призывал российских военных, отправившихся и отправленных на войну в Украине, добровольно сдаваться в плен — им гарантировали достойные условия содержания и отказ от участия в обменах с РФ, где сложившим оружие грозит уголовная ответственность. Незадолго до начала "частичной" мобилизации в России украинские власти запустили проект "Хочу жить" — на его горячую линию могут позвонить военнослужащие, которые хотят сдаться ВСУ. Независимое белорусское издание "Зеркало" взяло большое интервью у спикера "Хочу жить" Виталия Матвиенко — он рассказал, как и сколько россиян сложили оружие, в каких условиях они живут и почему к сообщениям российских государственных телеканалов об избиениях и издевательствах в украинском плену нужно относиться как минимум с большой осторожностью.





Сергей Шнуров стал суперзвездой российского шоу-бизнеса еще двадцать лет назад, но в середине 2010-х смог перезагрузить карьеру так, как многие его коллеги могли только мечтать — изменившая концепцию группировка "Ленинград" пела на корпоративах за сотни тысяч евро, собирала стадионы и одной из первых стала выпускать на YouTube клипы-короткометражки, которые набирали десятки миллионов просмотров и расходились на мемы. Все это время сам Шнуров оставался тотальным нон-конформистом — высмеивал и чиновников, и оппозиционеров, в его песне про сгоревшую Москву в список "жертв" попали и Путин с Медведевым, и Собчак с Навальным. Потом был переезд из Петербурга в Москву, участие в качестве тренера в шоу "Голос", должность генерального продюсера канала RTVI и, наконец, вступление в "Партию роста", а после начала войны — множество мало кому запомнившихся песен и высмеивание противников вторжения в Украину. "Холод" поговорил с коллегами и друзьями Шнурова, чтобы попробовать объяснить трансформацию, которая произошла с одной из главных звезд русскоязычной музыки последних двух десятилетий.





Война в Украине — один из первых крупных конфликтов, где важную роль стали играть беспилотники. Сначала на слуху были турецкие дроны "Байрактар", затем — иранские "Шахеды" (хотя власти РФ отрицают их использование в зоне боевых действий), но все это время российские войска использовали и беспилотники "Орлан-10", которые производят в Санкт-Петербурге. Компанию, которая занимается разработкой этих дронов, еще в 2016 году включили в санкционный список США за помощь Главному разведывательному управлению (ГРУ РФ) "в проведении радиоэлектронной разведки". Тем не менее, производитель "Орланов" даже в 2022 году успешно приобретает комплектующие в Америке и Китае — только с января по октябрь один из посредников закупил оборудование на 25,7 млн долларов (24,2 млн евро). "Важные истории", Reuters и Британский институт оборонных исследований рассказывают, как им удалось это выяснить и как именно российский производитель дронов успешно обходит санкции.





"Подписные издания" — возможно, самый известный книжный магазин в России (не в последнюю очередь благодаря аккаунту в Instagram, где сотрудники публикуют очень атмосферные фотографии с рекламой свежих поступлений). И так непростая жизнь книготорговцев в последние недели еще больше усложнилась — власти приняли закон о запрете продавать "информационные продукты, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" (при этом что именно государство считает пропагандой, не уточняется) и потребовали упаковывать книги иноагентов (например, Дмитрия Быкова, Дмитрий Глуховского и Михаила Зыгаря) в непрозрачную пленку с маркировкой "18+". Сооснователь "Подписных изданий" Михаил Иванов в интервью "Бумаге" рассказывает о том, как изменились полки в книжных магазинах, посетители, сотрудники и российский издательский рынок.



Бонус: вторая серия документального фильма "Необыкновенный фашизм"



На прошлой неделе мы рассказывали о проекте журналиста Константина Гольденцвайга — вместе с исследователями из ФРГ, РФ и Украины он разбирается в том, насколько уместны сравнения режимов Путина и Гитлера. Сейчас стала доступна и вторая часть этого документального фильма.