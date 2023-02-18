Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider: Магазин для автомата



Сотни европейских компаний ушли из России после того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Один из крупнейших оставшихся в стране иностранных бизнесов — французская сеть супермаркетов "Ашан", где объяснили свое решение невозможностью "бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов". Журналисты The Insider совместно с коллегами из Le Monde и Bellingcat выяснили, что уже через три недели после начала войны сотрудники российского подразделения "Ашан" начали отправлять товары со своих складов на фронт — и, хотя коробки подписывали как "гуманитарную помощь", предназначались они российским военным.

"Русская служба BBC": Набор случайных людей

8 октября прошлого года произошел взрыв на мосту через Керченский пролив. Уже на следующий день Владимиру Путину доложили, что, по версии ФСБ, взрывное устройство могло быть спрятано в грузовике, который переправили из Украины через Болгарию, Грузию и Армению. В течение недели силовики арестовали восемь человек, которых они сочли причастными к инциденту. Нина Назарова рассказывает, что известно о судьбе этих людей и почему адвокаты считают все собранные против их подопечных доказательства надуманными.

Проснувшись 24 февраля 2022-го от взрывов и самолетного гула, многие украинцы оказались перед выбором: оставаться дома или уезжать. У заключенных украинских тюрем такого выбора не было, и те из них, кто отбывал наказание в городах вблизи границы с РФ, просто ждали: придут российские солдаты или нет. 35-летний Денис Кожухарь сидел в 20 км от Херсона, где пробыл до октября прошлого года (тогда мужчина освободился и уехал на подконтрольную украинским властям территорию). Журналистам "Агентства" Кожухарь рассказал о том, как он провел восемь месяцев в колонии, где весной стала работать Федеральная служба исполнения наказаний РФ, и как в повседневности заключенных после этого появились переполненные камеры, нехватка еды, дефицит лекарств и произвол надзирателей.

Жертвами землетрясения утром 6 февраля в Турции и Сирии стали более 40 тысяч человек, тысячи зданий были разрушены. Со всего мира в район катастрофы были направлены спасатели, питьевая вода, палатки, обогреватели, одежда и предметы первой необходимости, а глава Еврокомиссии и премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции уже анонсировали в марте конференцию по сбору дополнительной гуманитарной помощи и координации мер поддержки. Из-за самого страшного в этом районе за десятилетия землетрясения придется восстанавливать целые города, а жизни тысяч людей разделились на до и после. Сергей Строителев отправился на юго-восток Турции, чтобы рассказать истории местных жителей и запечатлеть на камеру весь ужас случившегося.

На северо-западе Москвы с начала 1980-х годов работает подростковый туристический клуб "Гадкий утенок", летом при нем организуют туристический лагерь "Эхо". Через клуб и лагерь, которые бессменно возглавляет Александр Щербина (сейчас ему 66 лет), за сорок лет прошли тысячи детей — повзрослев, многие из них с теплом вспоминают проведенное в "Гадком утенке" и "Эхе" время и называют полученный там опыт ценным. Среди этих людей — Анастасия Беляева, которая, в отличие от многих воспитанников Щербины, вспоминает еще и не покидавшие ее подозрения, что в деятельности клуба было что-то странное. Как выяснилось, догадки были обоснованными, ведь руководитель "Гадкого утенка" годами приставал к своим воспитанницам. В своем расследовании журналистка не только рассказывает историю жертв домогательств, но и переосмысляет собственный юношеский опыт.

Бонус — что посмотреть: Кто устроил диверсию в "любимой газете Путина"?

Вечером 10 февраля на сайте "Комсомольской правды" — одного из главных российских таблоидов, который, как утвержадется, регулярно читает президент РФ — появилось около десятка материалов с заголовками, которые никак не ожидаешь увидеть в подобном СМИ. Среди них были, например, "Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле" и "Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными". Уже через 10 минут заметки пропали с сайта, а еще через какое-то время выяснилось, что их опубликовал 24-летний редактор Владимир Романенко. Несмотря на антивоенную позицию, он устроился на работу в "Комсомолку" осенью из-за острой нужды в деньгах, но вскоре понял, что работа в пропагандистском медиа — не для него. Свой поступок Романенко назвал "искуплением вины" и попросил прощения у украинцев. В интервью "Новая газете. Европа" молодой человек рассказывает, почему решился на диверсию, как работают пропагандистские СМИ и как на его поступок отреагировали бывшие коллеги.