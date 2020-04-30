За минувшие сутки количество умерших от коронавируса в Эстонии выросло до 52 человек.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1563 теста на Covid-19, из них 23 теста (1,5%) были позитивными.

По состоянию на утро четверга в Эстонии госпитализация из-за коронавируса требуется 75 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент из больниц выписаны 249 человек, десять из них — за последние сутки.

Всего в Эстонии сделан 52 741 первичный тест на вирус, из них позитивными были 1689 тестов (3,2%).

Согласно обнародованному в среду обзору департамента здоровья Эстонии, распространение Covid-19 в Эстонии замедлилось, на данный момент выявляется 12,4 случая на 10 000 населения.