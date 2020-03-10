Количество заболевших коронавирусом в Эстонии выросло до 13 человек

Департамент здоровья Эстонии подтвердил наличие коронавируса еще у трех людей, прилетевших домой из Северной Италии и Франции. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Эстонии возросло до 13 человек.

Два инфецированных — жители Таллина. Один из них вернулся домой из северной Италии, другой — из Франции. Третий заболевший коронавирусом человек — гражданин Эстонии, вернувшийся на родину из северной Италии через Женеву и Хельсинки.

Другие заболевшие жители Эстонии недавно вернулись из-за границы. Большинство заболевших коронавирусом возвращались домой из Италии авиарейсом Бергамо-Рига. У Департамента здоровья Эстонии есть список людей, летевших этим рейсом, со всеми инфицированными уже пообщались. Согласно оценке, они заразились коронавирусом за рубежом.

Впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован в декабре 2019 года в Китае. На данный момент самая опасная ситуация с распространением вирусной инфекции наблюдается в Италии, Иране, Южной Кореи, Китае и Сингапуре.

Ситуация с коронавирусом COVID-19 усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни.

До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ на коронавирус с большой долей вероятности покажет ложный отрицательный результат. У некоторых людей болезнь проявлялась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на двухнедельный карантин.

Министерство здравоохранения напоминает, что в борьбе с вирусом важно соблюдать личную гигиену и избегать тесных контактов с людьми.

В случае, если житель Латвии вернулся в страну из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, ему необходимо в течение 14 дней следить за самочувствием. Если вы почувствовали недомогание (простуда, боль в горле, проблемы с дыханием), необходимо звонить по телефону 113.