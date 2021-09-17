Команда Навального опубликовала расследование о связи Лаврова и Дерипаски

Приближенная министра иностранных дел России Сергея Лаврова Светлана Полякова и ее родственники летают с ним в служебные командировки и пользуются домами и яхтами российского бизнесмена Олега Дерипаски, утверждает в своем расследовании комнада Алексея Навального, опубликованном в четверг, 16 сентября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поводом для материала послужило расследование интернет-издания "Важные истории", в котором рассказывалось о Поляковой как о женщине, которую с Лавровым связывают "давние и очень близкие отношения". В отличие от "Важных историй", команда Навального отмечает, что Полякова даже не является сотрудницей МИД России, но сопровождает Лаврова во все официальные командировки. Вместе с ними на спецборте Лаврова, как сообщается, летает и дочь Поляковой Полина, а также ее мать и даже племянница.

Услуги для Дерипаски



Основываясь на данных о перелетах, сторонники оппозиционера выяснили, что Полякова и ее родственники пользуются частными самолетами Олега Дерипаски. Расследователи также изучили фотографии дочери Поляковой в соцсетях и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и виллах, принадлежащих Дерипаске. На один из кадров, пишут авторы статьи, попала та самая яхта, на которой плавала бывшая модель Настя Рыбка, впоследствии написавшая книгу о соблазнении миллиардера.

Соратники Навального на основании новостей из официальных источников отмечают, что Лавров оказывает Дерипаске различные услуги. Так, министр лично писал американским лоббистам для того, чтобы они помогли олигарху получить гражданство США, решал бизнес-вопросы миллиардера с властями Гвинеи и Ямайки, критиковал западные страны за ввод персональных санкций против Дерипаски, говорится в расследовании.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала материал команды Навального о Лаврове "псевдорасследованием". В ходе брифинга она сказала, что "в профессионализме Лаврова не сомневаются даже самые злостные оппоненты" и что авторитет главы МИД "непоколебим, непререкаем".

Расследование было опубликовано накануне начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ. Сергей Лавров входит в пятерку лидеров списка кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия".