Командующие ВС Литвы и Польши договорились о проведении внеплановых учений

Об этом говорится в соглашении, подписанном командующим вооруженными силами Литвы Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Польши Раймундом Анджейчаком.

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По словам Рупшиса, в подписанном документе указаны приоритеты и основные сферы сотрудничества.

"Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации", — сказал командующий литовской армией в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

"В документе также говорится об учениях. Предусматриваются возможности для проведения внеплановых учений. Во время них мы проверим готовность сил, обеспечим единство и целостность территории. Это одна из мер сдерживания", — сказал он.