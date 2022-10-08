Командующим российскими войсками на войне с Украиной назначен генерал Суровикин

Назначен командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения военной операции в Украине. Ранее о существовании такой должности не сообщалось, отмечает "Эхо Москвы".

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Руководить "спецоперацией" будет главком военно-воздушных сил Сергей Суровикин. Об этом официально объявило Министерство обороны. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщает ТАСС, Суровикин с 2017 года командует военно-воздушными силами России. С марта 2017 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии. Имеет звание "Герой России".