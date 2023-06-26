"Коммерсант": дело против Пригожина не прекращено
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) продолжает расследоваться, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в российской Генпрокуратуре.

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"Постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается", — сообщил собеседник издания. По его словам, "для принятия иного решения прошло слишком мало времени", дело ведет ФСБ РФ.

Уголовное дело в отношении Пригожина возбудили поздним вечером 23 июня, вскоре после его заявления о начале "марша справедливости" на Москву. Российское законодательство предусматривает за организацию вооруженного мятежа наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

О прекращении расследования заявил вечером следующего дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренность об условиях, на которых глава ЧВК "Вагнер" останавливает своих наемников и "уходит" в Беларусь.

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