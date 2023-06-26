"Коммерсант": дело против Пригожина не прекращено

Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) продолжает расследоваться, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в российской Генпрокуратуре.

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"Постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается", — сообщил собеседник издания. По его словам, "для принятия иного решения прошло слишком мало времени", дело ведет ФСБ РФ.

Уголовное дело в отношении Пригожина возбудили поздним вечером 23 июня, вскоре после его заявления о начале "марша справедливости" на Москву. Российское законодательство предусматривает за организацию вооруженного мятежа наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

О прекращении расследования заявил вечером следующего дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренность об условиях, на которых глава ЧВК "Вагнер" останавливает своих наемников и "уходит" в Беларусь.