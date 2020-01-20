"Коммерсант" раскрыл источники миллионных доходов Мишустина

Основная часть доходов нового премьера РФ и его семьи - результат консервативного инвестирования денег, заработанных в компьютерном бизнесе, сообщила газета "Коммерсант". ФБК ранее потребовал от Мишустина объяснений.

Основная часть многомиллионных доходов нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги - результат консервативного инвестирования доходов, заработанных еще до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, которые сейчас контролирует Deutsche Bank. Об этом сообщила в понедельник, 20 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на декларации о доходах Мишустина и его жены.

Издание отмечает, что семейную декларацию о доходах Мишустин в качестве главы правительства опубликует в конце весны, но серьезных изменений в ней не предвидится. "Коммерсант" проанализировал публичную часть декларации Мишустиных и пришел к выводу, что новый премьер РФ и его супруга придерживаются консервативной стратегии инвестирования заработанных ранее в бизнесе средств в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

При этом объем полученных Мишустиными доходов примерно соответствует стоимости недвижимого имущества семьи.

Фонд Навального требует объяснений

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный известным оппозиционером Алексеем Навальным, 16 января потребовал от Мишустина объяснить, каким образом его жена Владлена заработала почти 800 млн рублей за девять лет. Сам Мишустин официально не комментировал это.

Газета "Коммерсант" в числе прочего прояснила, что семья Мишустина в 2000 году приобрела недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе на Рублево-Успенском шоссе на средства, заработанные Мишустиным во время работы в "Международном компьютерном клубе".

Когда же Мишустин стал заместителем министра по налогам и сборам РФ, он получил от управления делами президента квартиру на Трехгорном Валу в Москве. Газета называет это обычной практикой тех лет, когда выделение квартир было частью служебного пакета компенсаций высокопоставленным работникам министерств за низкие зарплаты.