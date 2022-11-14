"Коммерсантъ": в Турции проходят переговоры между РФ и США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Встреча между представителями России и США в Анкаре ранее не анонсировалась публично. Издание "Коммерсантъ" сообщает о ней со ссылкой на осведомленный источник.

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По информации источника, российскую делегацию возглавил глава Службы внешней разведки, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Других подробностей собеседник издания не привел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре".

Последний раз делегации России и США проводили очные переговоры в Женеве 10 января. Тогда темой обсуждения стали гарантии безопасности и требования властей РФ отказаться от расширения НАТО.

В начале ноября СМИ сообщили о том, что Вашингтон попросил Киев публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. "Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится", — перечислил условия для проведения переговоров Владимир Зеленский в своем обращении 7 ноября. Ранее президент Украины также утверждал, что обсуждение мирного договора невозможно с действующим российским лидером Владимиром Путиным.

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