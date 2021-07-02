Компании Трампа и ее финдиректору предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Органы юстиции Нью-Йорка предъявили обвинения в налоговом мошенничестве компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. В четверг, 1 июля, Вайссельберг был доставлен в суд в наручниках, где не признал себя виновным.

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В обвинительном заключении, состоящем из 15 пунктов, речь идет о том, что 73-летний Вайссельберг в течение 15 лет не уплатил налогов с дохода в размере 1,7 миллиона долларов.

Против самого бывшего главы Белого дома Дональда Трампа не было выдвинуто никаких обвинений. Теоретически это может произойти позднее.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс ведет расследование в отношении Трампа и Trump Organization уже с 2019 года. Изначально речь шла о денежных выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели "Плейбоя" Карен Макдугал, у которых, по их словам, много лет назад были романы с Трампом.

Затем расследование распространилось на возможные налоговые, банковские и страховые махинации. Трамп отрицает все обвинения, утверждая, что все расследования против него политически мотивированы.